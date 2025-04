El kirchnerismo advierte a Kicillof: "Si desdobla, Cristina será candidata"

En una amenaza explícita al gobernador bonaerense, la senadora bonaerense de Unión por la Patria Teresa García aseguró hoy que “si en la provincia se desdobla” Cristina Kirchner "va a ser candidata a diputada provincial".

“Cristina dijo con claridad que si en la provincia se desdobla, va a ser candidata a diputada provincial. Y me parece que es toda una definición política, pero no caprichosa", aclaró la dirigente ultrakirchnerista, ratificando un diálogo privado que la ex presidenta tuvo con un grupo de intendentes afines en Ezeiza.

En declaraciones radiales, García no descartó que el peronismo termine dividido en las próximas elecciones legislativas si Kicillof sigue con “el capricho” de desdoblar y anticipar la votación en la provincia de Buenos Aires.

“Está advertido que si hay desdoblamiento, Cristina será candidata. Entonces, hay que reiniciar con sensatez las conversaciones para que no sea un capricho“, insistió quien fue ministra de Gobierno de Kicillof entre el 2019 y el 2021.

Según aclaró, “hasta la semana que viene tiene tiempo de resolverse, porque hay que entrar en razones con el objetivo más alto, que es justamente el combate con Milei”.

A su criterio, si se desdoblan las elecciones provinciales, “cada intendente va a hablar y pelear por las cuestiones locales”.

“Y nosotros necesitamos consolidar el triunfo provincial”, enfatizó García, quien resaltó la necesidad de ”tener un discurso único, federal" para todo el peronismo y no que la campaña se fragmente.

"A Cristina le sobra para argumentar un discurso nacional sobre toda la provincia. Desde ahí es desde donde se debe dar la batalla”, opinó.

“Kicillof es un hombre de las filas del kirchnerismo: fue ministro de Economía, diputado nacional, dos veces electo gobernador por la voluntad del kirchnerismo, por la voluntad de Cristina y su propio esfuerzo", recordó García, insinuando que el gobernador es ingrato con quien le permitió crecer políticamente bajo su ala durante años.