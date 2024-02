El Gobierno respondió a Cristina: "La invito a tener un poco de dignidad"

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este miércoles que la deuda pública generada en los últimos 16 años fue "consecuencia" de las "políticas económicas" aplicadas durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner y el de Alberto Fernández y le pidió a la expresidenta "tener un poco de dignidad y permanecer callada".

Caputo replicó en la red X al documento de 33 páginas dado a conocer por la expresidenta y exvicepresidenta, en el que se cuestiona la gestión del presidente Javier Milei, en especial en materia económica, y donde asegura que se está generando una "tercera crisis de la deuda".

"Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal", manifestó el titular del Palacio de Hacienda.

En su respuesta, Caputo le señaló a Cristina Kirchner: "Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. 8 como presidente y 4 como vicepresidente".

Asimismo, sostuvo que el expresidente Mauricio Macri -de quien fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central- "logró reducir ese déficit durante su mandato" y que Milei "directamente lo eliminó en un mes".

"Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas", remarcó Caputo en su mensaje a la exjefa de Estado, a quien invitó a "tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina".

— totocaputo (@LuisCaputoAR) February 14, 2024

Críticas de Francos

El ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó de "indignante" la publicación que realizó la expresidenta: "Es indignante que después del desastre que han hecho ahora salgan a hablar”, aseveró en declaraciones a Mitre, en las que agregó: "Tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsables de nada".

Y agregó: "Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa. En realidad, es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que la ha sumido en una situación de pobreza e inflación".

Francos cuestionó que Fernández de Kirchner "se siente con derecho a expresar su crítica y opinión sin dar más de dos meses a Milei y de haber puesto todos los palos en la rueda para que no se pueda gobernar".

"Todas las cosas que dice Cristina Kirchner en ese documento, que no lo alcance a leer del todo porque me pareció un poco aburrido y viejo, es lo que viene sosteniendo hace tiempo. No hace ninguna autocritica", añadió.

Fernández de Kirchner publicó esta mañana en sus redes sociales un documento de 33 páginas con duras críticas al Gobierno de Javier Milei, en el que lo calificó como un "showman-economista en la Rosada" , cuestionó a sus "funcionarios fracasados" y advirtió que una de las propuestas de su gestión, la dolarización, "significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo" de la Argentina.

En tanto, el ministro también se refirió al proyecto de ley "Bases" luego de que volviese a la a instancia de comisión tras no conseguir los apoyos deseados por el Gobierno.

"Las posibilidades de dialogo con los gobernadores siempre existen, pero todos en Argentina tenemos que entender que el presidente de la nación no va a emitir dinero ni generar mas moneda espuria", subrayó Francos luego de que la Ley "Bases" no contase con el apoyo de los mandatarios provinciales y aseguró que la quita del subsidio al transporte por el Fondo Compensador del Interior "estaba resuelto desde antes".

"El Estado nacional genera un subsidio a las líneas nacionales o interjurisdiccionales. El resto del transporte es de las provincias. Durante la pandemia, (el expresidente) Alberto Fernández creó un fondo para que las empresas de transporte fuesen subsidiadas. Terminó la pandemia, pero el subsidio no y ahora ya no tiene razón de ser", detalló.

Asimismo, el ministro lamentó que la Ley "Bases "tenía temas fundamentales" para los argentinos por lo que se ha "perdido la oportunidad de avanzar" y aseguró que el presidente va a "gobernar con lo que se tiene" para lo que va a ajustar "todos los sectores que puedan ajustarse".

Por otro lado, Francos dijo que "la gente tiene absoluta conciencia e la situación económica y afirmó que "no van a encontrar un presidente que de un paso atrás".

"Crear plata fácil es lo mas fácil de todo. No es Milei quien se esta endeudando, fue la vicepresidenta quien se endeudó. La deuda de argentina viene de muchísimo tiempo antes. Milei esta tratando de reorganizar la economía argentina", apuntó.