El Gobierno le descontará el día a las empleadas públicas que no trabajen el 8M

Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció este jueves que el Gobierno nacional le descontará el día de trabajo a aquellas empleadas públicas de la administración federal que no vayan a trabajar este viernes 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer.

En ese marco, el funcionario aclaró que la decisión no reside particularmente en el día en que se conmemora este viernes, sino que argumentó que es una postura que tomó el Gobierno en cuanto a los diversos paros y jornadas de protesta.

Así, Adorni, en su conferencia de prensa diaria, advirtió que "quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día". Y siguió: "Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día".

Cabe decir que en un Día Internacional de la Mujer se llevarán a cabo múltiples marchas y actos en distintos puntos del país.

En efecto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro por la jornada conocida como 8M.

