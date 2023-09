El dólar blue revirtió la tendencia bajista y cerró la semana en alza, a $730 para la venta, mientras las cotizaciones financieras operaron dispares y el Banco Central (BCRA) continuó con la racha compradora de divisas.

El dólar marginal terminó con un aumento de cinco pesos, tras haber bajado hasta los $713, en una rueda con mucha volatilidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La divisa acumula una caída de $65 desde su máximo nominal de agosto de $795 y la brecha con el tipo de cambio oficial es de 107,1%.

El euro oficial se cotizó a $373,21 para la compra y $373,37 para la venta y se mantuvo respecto la jornada anterior, mientras que en el mercado paralelo, el "euro blue" se comercializó a $763,9 para la compra y $774,7 para la venta, con una diferencia de $74 respecto de su máximo histórico de $ 848, del 17 de agosto pasado.

En la bolsa porteña, el dólar Contado con Liquidación (CCL) registró su tercera baja semanal y el MEP o bolsa operó en alza.

El dólar CCL cayó hasta los $736,64, cortando una racha positiva de tres ruedas seguidas y la brecha con el oficial alcanza el 110,4%.

El MEP subió hasta los $687,08, anotó su segundo avance seguido y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 96,3%.

El BCRA llegó a su vigésima quinta rueda consecutiva con saldo positivo, tras sumar otros US$ 50 millones, en la semana compró US$ 203 millones y en el mes acumuló US$ 400 millones de compras netas.

Entre los tipos de cambio que aplican para los gastos por turismo en el exterior, el dólar Qatar se mantuvo estable en los $660,7, mientras el dólar turista o tarjeta, y el ahorro (solidario) con la carga impositiva, se cotizaron en $642,4.

El dólar mayorista operó en $350,05, valor que el BCRA busca mantener hasta octubre, mientras que el dólar oficial en el Banco Nación se mantuvo en $365,5 y el promedio en los principales bancos privados fue de $367.