El Banco Central realizó la mayor venta de dólares de 2025 por US$ 350 millones

FOTO: El Banco Central no logra recuperar reservas.

El Banco Central debió vender US$ 350 millones mientras el mercado se preocupó por las reservas. Esta operación se tradujo en la mayor venta diaria desde fines de diciembre, alertando así sobre la presión que enfrenta la entidad monetaria.

Durante febrero, el Banco Central acumuló compras netas de US$ 1.437 millones, aún así las reservas cayeron a US$ 27.995 millones, un nivel que no se veía en cinco meses.

La caída de las reservas se debió principalmente a diversos pagos, entre los cuales se destacó el vencimiento de un bono de la Provincia de Buenos Aires por US$ 350 millones. Además, influyeron los típicos movimientos de fin de mes y variaciones en las cotizaciones de activos como el oro y el yuan.

En términos de cotización, el dólar minorista subió a $1.033,56 para la compra y a $1.094,20 para la venta. Por otro lado, el dólar blue cerró el mes por encima de los $1.220, alcanzando los $1.230 al final.

En el mercado mayorista, el dólar fue ofrecido a $1.064,75, aumentando $2,25 respecto del cierre del jueves, mientras que el dólar futuro mostró leves alzas, a medida que el mercado evalúa un “crawling peg” ajustado por encima del 1%.

Para marzo, el escenario prevé un dólar oficial a $1.084, lo que representará un incremento del 1,8% en comparación con febrero. La brecha del dólar blue se situó en el 15,5%, mientras que el MEP y el CCL alcanzaron niveles de brecha similares con el oficial.