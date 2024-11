El Banco Central bajó la tasa de interés: cómo impacta en los plazos fijos

El Banco Central bajó este viernes cinco puntos la tasa de interés al pasar de 40% a 35% el rendimiento de referencia que afecta a los plazos fijos, correspondiente a las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI).

Asimismo, la entidad redujo de 45% a 40% el costo que los bancos le pagan al organismo cuando le solicitan pesos.

"La decisión del BCRA se fundamenta en consideración del contexto de liquidez, de la baja observada en las expectativas de inflación manifestadas tanto en el REM como en los niveles implícitos en el mercado secundario de títulos, y en el afianzamiento del ancla fiscal", argumentó la entidad en un comunicado.

El economista Bruno Panighel explicó a Cadena 3 que la decisión responde a la tendencia a la baja en la inflación, que el mes pasado se situó en 3,5%. También destacó que "la inflación capaz va incluso más abajo del 3%". Según el economista, la reducción de tasas busca evitar una presión fuerte sobre la actividad económica.

Panighel también mencionó la importancia de considerar la tasa real, que debe ser similar a la inflación. "Cuando uno tiene tasa más alta que la inflación, me conviene no vender nada y quedarme sentado arriba de un plazo fijo", indicó. A su juicio, la baja de tasas es una política monetaria expansiva, aunque no excesivamente, ya que debe alinearse con la disminución de precios.

El Directorio del BCRA dispuso reducir la tasa de política monetaria de 40% a 35% de TNA a partir de hoy.

El BCRA dispuso también reducir la tasa de interés de pases activos de 45% a 40% de TNA.

La decisión del BCRA se fundamenta en consideración del contexto de liquidez, de la… — BCRA (@BancoCentral_AR) November 1, 2024

Estas expectativas se vieron reflejadas tanto en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) como en los niveles implícitos de la inflación del mercado secundario de los títulos.

Esta disminución de tasas también se relaciona con el objetivo de afianzar la estabilidad de precios, en línea con la estrategia fiscal del Gobierno.

Además, el BCRA busca ajustar las tasas de acuerdo a las necesidades del mercado, teniendo en cuenta las proyecciones económicas y los compromisos inflacionarios que enfrenta el país.

El objetivo de la estrategia del Banco Central al reducir la tasa de interés es "seguir al sendero de baja de la inflación que se viene consolidando mes a mes y, de esta forma, reducir el costo de financiamiento en pesos que está afrontando el Tesoro nacional".

De esta manera, la Tasa Efectiva Mensual (TEM) pasó a ser del 2,92% y la la efectiva anual (TEA) se ubica en el 41,19%. Así, el rendimiento mensual se sitúa en torno con la inflación esperada para octubre, que sería de alrededor del 2,9%, según las estimaciones privadas.

