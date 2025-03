El Banco Central acumuló pérdidas de más de 1.000 millones de dólares

En un entorno cambiario complicado, el Banco Central intervino nuevamente el mercado, vendiendo US$ 196 millones. Esta acción elevó el saldo negativo acumulado a US$ 1.204 millones en las últimas seis ruedas.

Las reservas de la entidad cayeron en US$ 157 millones este viernes, disminuyendo su total a US$ 26.626 millones, una cifra que no se observaba desde septiembre de 2024.

En el balance semanal, los activos en moneda extranjera se redujeron en US$ 1.462 millones, lo que refuerza la presión sobre la economía local. Las ventas de divisas llevadas a cabo el viernes fueron motivadas por el pago de importaciones, lo que muestra la necesidad de dólares por parte de los importadores.

El dólar minorista, sin incluir impuestos, cerró a un precio de $1.041,07 para la compra y a $1.100,48 para la venta. Por su parte, en el Banco Nación, el billete se cotizó a $1.091. En contraste, el dólar "blue" finalizó la semana a $1.280.

En el mercado mayorista, el dólar se vendió a $1.071,50, mostrando un aumento de $2 con respecto al cierre del jueves. A lo largo de la semana, la cotización se incrementó en $3,00, equivalentes a un 0,8% de alza.

En cuanto a las perspectivas a futuro, los contratos de dólar en el segmento futuro presentaron incrementos en la mayoría de sus valores para 2025, a excepción de los meses de marzo y abril.

El dólar MEP cerró a $1.290,87, generando una brecha con el oficial del 20,5%. Por otro lado, el Contado con Liquidación (CCL) también reflejó un precio similar de $1.290,83, manteniendo la misma brecha en relación al oficial.

El dólar tarjeta y el ahorro cotizaron a $1.418,30, considerando el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias. Finalmente, el dólar "cripto" cerró a $1.296,59, mientras que el Bitcoin operó a US$ 84.000.