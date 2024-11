Donald Trump fue a ver la UFC y bailó al ritmo de Y.M.C.A: estaba Elon Musk

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se tomó un descanso y fue a ver una velada de artes marciales mixtas este sábado por la noche en la ciudad de Nueva York.

El evento tuvo lugar en el clásico Madison Square Garden y Trump lo aprovecho para celebrar la victoria y recibir un "baño de masas", fiel a su estilo.

Trump estuvo acompañado por el presidente de la UFC, Dana White, y la pareja se dirigió a sus asientos junto a la jaula al ritmo de "American Bad Ass" de Kid Rock.

Tampoco faltó su inseparable amigo por estos días y futuro funcionario de su Gobierno, Elon Musk.

La llegada de Trump fue acompañada por la transmisión de un video titulado "El gran regreso en la historia de Estados Unidos", donde se mostraron imágenes de la última campaña electoral y del triunfo del republicano.

Dicho video despertó la ovación del público a lo que el millonario respondió con su característico saludo de puño en alto.

#UFC legend Jon Jones gives his championship belt to US President-elect Donald #Trump after winning. pic.twitter.com/kLQA0S4j9Y