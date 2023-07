De Vido pidió a la Justicia Electoral que prohíba a JxC el uso de su nombre e imagen

"No soy candidato y públicamente he manifestado que tampoco soy adherente a Unión por la Patria, es decir no compito en modo alguno con ninguno de ellos", aclaró el ex ministro en su petición.

11/07/2023 | 10:34 Redacción Cadena 3