Franco Rinaldi pidió disculpas por sus expresiones pero no renuncia

Francoi Rinaldi, precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio (JxC) por la lista que lleva a Jorge Macri para jefe de Gobierno, pidió hoy "sinceras disculpas" y manifestó su "arrepentimiento" por sus expresiones discriminatorias en redes sociales, que le valieron duras críticas, pero mantuvo en pie su postulación pese a los pedidos de renuncia, entre ellos de la UCR.

"La decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista. No está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado, expresadas en otros contextos, fuera de la política", sostuvo Rinaldi en Twitter.

Hola a todos. Quiero aclarar lo que pienso sobre la controversia de los últimos días, porque evidentemente me vengo explicando mal.



Lo primero y principal es que estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. Insisto en que aquellas intervenciones mías… — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) July 9, 2023

De esta forma, el politólogo salió a pedir disculpas por expresiones de tono discriminatorio y homofóbico vertidas tiempo atrás, entre ellas referidas a la supuesta condición sexual de un periodista.

"Evidentemente me vengo explicando mal. Lo primero y principal es que estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. Insisto en que aquellas intervenciones mías durante la pandemia eran un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección", comenzó su descargo.

FRANCO RINALDI: "A MI NO ME CANCELA NADIE"?? / Oliván BorderSessions #26



??? ENTREVISTA COMPLETA ??https://t.co/aqQaTHDOUj pic.twitter.com/jNcQEkmDNk — María Julia Oliván (@mjolivan) July 8, 2023

"Ahora me doy cuenta de que en ocasiones sobrepasé esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien. Uno puede jugar mucho al fleje, pero debe admitir cuando la tira afuera. Cometí un error y aprendí", reconoció.

Las manifestaciones de Rinaldi generaron repudios desde diversos sectores, incluso de importantes referentes de su propio espacio, e incluso derivaron en un pedido de renuncia a la precandidatura de parte de la UCR y del senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau.

Juntos por el Cambio no representa los valores que expresa el 1er candidato a legislador de Jorge Macri, que discrimina por orientación sexual, género y según donde se vive. Llamo a la reflexión a quienes defendemos la libertad individual y colectiva y los derechos conquistados. pic.twitter.com/g3JD8xvOkz — Mariela Coletta (@marielacoletta) July 8, 2023

Rinaldi dijo que hace esta aclaración porque "ahora tengo una responsabilidad política, no me represento solo a mí mismo sino también a un espacio político que confió en mí y, eventualmente, a los porteños que me voten".

"Eso exige una conducta distinta. En política las cosas que uno dice tienen peso y por eso es importante ser lo más claro posible. Y ser claro implica decir que por supuesto estoy en contra de la homofobia o cualquier tipo de discriminación", sostuvo.

Pero seguidamente afirmó que "la decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista. No está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado, expresadas en otros contextos, fuera de la política".

"Todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Lo contrario es terrible: vivir con miedo de decir algo que en algún momento pueda ser considerado censurable", concluyó.