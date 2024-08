Dalma Maradona le respondió a Adorni por ningunear a Diego: "Es un muppet"

La actriz Dalma Maradona, hija de Diego Armando Maradona, le respondió al vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que el funcionario ninguneara al futbolista, y lo calificó de "muppet".

"No sé a qué va con esto, es un muppet", expresó Dalma Maradona en un programa de streaming.

Y afirmó: "Te guste o no, la Argentina es conocida gracias a la persona que vos creés que no conocés o te hacés el boludo al decir que no la conocés".

"Deportivamente, te guste o no, salió campeón con la Argentina", insistió la actriz sobre su padre.

"Dalma":

Por la respuesta de Dalma Maradona a Manuel Adorni

La situación se había dado más temprano durante la conferencia de prensa diaria de Adorni, en la que saludó a Lionel Messi, Ángel Di María, Emanuel Ginóbili, Sergio "Maravilla" Martínez y Guillermo Vilas, y a músicos como Gustavo Cerati y Charly García, por el Día Internacional del Zurdo.

El funcionario definió a esas figuras como "grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina", y ante la mención de Maradona por parte de uno de los periodistas, respondió: "Ah, sí. También era zurdo".

Dalma Maradona calificó a Adorni como "una persona que repite lo que tiene que decir, que ni siquiera tiene pensamiento propio".

Por su parte, el preparador físico Fernando Signorini, que asistió a Maradona, se hizo eco de la chicana de Adorni y le respondió desde sus redes: "Vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio".

