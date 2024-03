Cuando Raúl Alfonsín defendía ante Cadena 3 la idea de la democracia de partidos

“Yo creo en una democracia de partidos, porque es evidente que cuando se inventó la representación, los partidos fueron necesarios en una democracia participativa”.

Corría el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). El expresidente y líder radical Raúl Alfonsín dudaba hacia dónde iba el sistema político con el santacruceño en la Casa Rosada.

Estos son extractos de una charla que Alfonsín, de cuyo fallecimiento se cumplen 15 años este domingo 31 de marzo, mantenía entonces con el periodista Pablo Rossi en Cadena 3.

- Yo creo en la democracia representativa y, en consecuencia, creo en los partidos políticos que han sido reconocidos en la Reforma Constitucional de 1994 como institutos insustituibles de la democracia. Pero la práctica política, precisamente, está viviendo la antítesis.

Un gobierno sin diálogo

Hoy Kirchner no cree en la democracia de partidos. Exactamente. Esa es una falta muy grave de presidente. No cree en la democracia de partidos. Vaya a saber a dónde nos quiere llevar. Se habla de reformas constitucionales. No quiere el diálogo con los partidos políticos. Rehúsa darle a la oposición la misma dignidad que debe tener el oficialismo.

De modo que esto nos pone a nosotros en una situación de rechazo que esperemos que nos llegue a negativas irreductibles.

Recuerdos del primer Perón

El primer Perón fue mucho más grave en ese sentido. Es evidente que Perón luchó por la igualdad. Es evidente. Trabajó para la igualdad. Pero se olvidó absolutamente de la libertad. Un opositor no podía llegar a una radio. Se acercaba a leer a nuestros hijos con libros de propaganda política. De modo que eso fue una situación realmente gravísima.

El sesgo hegemónico de Kirchner

Kirchner no llega tanto. No, pero tiene un sesgo hegemónico en su actual. Es muy difícil, fíjese, nosotros que no estamos en una crítica que provenga de la derecha, que hemos estado de acuerdo, muy contentos, además, porque no enviara tropas a Irán, que resistiera las presiones de Estados Unidos. Hemos estado de acuerdo en los cambios que realizó en la Corte Suprema de Justicia. Hemos estado de acuerdo en el extraordinario canje de la deuda que se hizo.

Entre apoyos y críticas

Apoyamos las políticas sociales, pero todavía la mejora económica que proviene de la situación internacional que hay que remontarse a los años 20 o a los primeros años del siglo pasado para tener una situación igual, porque los precios de nuestras commodities son extraordinarios y el interés es bajísimo. Se tiene hoy una tasa internacional del 6,5% más o menos, y yo la llegué a tener al 23.

División de poderes, en juego

No acepta políticas constructivas. Eso es lo malo, porque lesiona la división de poderes. Lo que pasa es que está cooptando radicales que apoyan a su gobierno como lo apoyan los propios kirchneristas. Bueno, allí utiliza los fondos fiduciarios que son alrededor de 15.000 millones de pesos, que no tiene que pasar por los controles presupuestarios para hacer lo que quiera y realmente le hace temblar la pera a los gobernadores, ¿verdad? Y a los intendentes. Y a los intendentes también. Es una situación tremendamente enojosa.

Una necesaria reforma constitucional

El Pacto de Olivos era absolutamente necesario. Era indispensable porque se sancionaba una Constitución horrorosa, ¿verdad? Se había establecido que iban a ser los dos tercios de los mismos presentes los que resolvieran el tema, no los dos tercios de la totalidad de los miembros. Había un proyecto en ese sentido de (Francisco de) Durañona y Vedia que iba a salir, apoyado por (Alvaro) Alsogaray también. Había problemas, se había citado un plebiscito que iba a ganar (Carlos) Menem. Es decir, algunos gobernadores nuestros estaban de acuerdo con la reforma, de modo que nosotros yo consulté con el presidente de bloque, no teníamos seguridad ninguna de que no se pudiera, no se llegara a poder evitar la reforma. De modo que esto fue necesario, absolutamente necesario. El hecho de que algunos dirigentes de nuestro partido no lo hayan comprendido así y se lanzaron en contra, evidentemente conspira contra la Unión Cívica Radical

Las bondades de la Constitución

Fue una Constitución muy buena, pero desgraciadamente no está reglamentada. No se ha reglamentado, por eso proliferan los decretos de necesidad y urgencia. Yo creí que el presidente iba a cambiar, fíjese, después de la elección, donde obtiene una mayoría absoluta, tiene mayoría en el Congreso, tiene mayorías calificadas, tiene intendentes por todas partes. En el Gran Buenos Aires, salvo dos, son todos intendentes de él. Tiene una enorme mayoría de concejales.

El peronismo, máquina de poder

El peronismo tiene una concepción importante que es la búsqueda de la igualdad. Pero es mucho más que eso. Pero es mucho más. Es una maquinaria de poder. Yo no quisiera que la oposición que nosotros realizamos al gobierno se viera como una oposición antiperonista.