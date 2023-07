Cristina: "Los empresarios compiten para ver quién dice la boludez más grande"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó este domingo que los empresarios "hacen concursos para ver quién dice la boludez mas grande", durante la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló.

Así lo manifestó tras citar a un empresario, quien había dicho que "la dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en que nos encontramos".

En otro tramo, agradeció al ministro de Economía, Sergio Massa, que se hizo cargo "en un momento muy difícil" y llamó a "discutir en serio" entre todos porque no "nos vamos a salvar exportando commodities" sino que "necesitamos margen para invertir".

"Sergio, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, fuiste para adelante y eso siempre es bueno. La función pública es 24x24 y si no le ponés empeño, seguro no te sale. Ha llegado el momento de que podamos entre todos discutir en serio sobre las cosas que nos han pasado porque el endeudamiento es muy grande y no crean que nos vamos a salvar exportando commodities, necesitamos margen para invertir en innovación, tecnología, para poder agregar valor y trabajo de calidad y tener buenos salarios", indicó la Vicepresidenta al inaugurar el Gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló.

Por otra parte, advirtió que la "balanza negativa" en energía "no la provocó ningún político ni empresa estatal" sino una una "multinacional" que "a partir de aumentar los precios del combustible obtenía ganancias extraordinarias", en referencia a Repsol, del mismo modo que, dijo, el "problema" de la deuda con el FMI no lo ocasionó un "político".

"El problema del FMI no lo trajo un político, sino un empresario; el que era presidente era del bando de los empresarios", señaló la Vicepresidenta, en alusión al exmandatario Mauricio Macri.

Cristina Kirchner reafirmó que si bien se busca "exportar" gas con el gasoducto, el otro objetivo es garantizar "gas y petróleo para nuestra industria" y para que sea "más competitiva".

También señaló que se busca llegar con el gas a "los hogares argentinos porque no es justo que, si tenemos la segunda reserva gas del mundo no convencional, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar y precio internacional".