Cristina Kirchner saludó a sus militantes desde el balcón y recibió a Grabois y Fernández

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a dirigirse a sus seguidores desde el balcón de su departamento en Constitución el sábado pasado. En esta ocasión, estuvo acompañada por el dirigente social Juan Grabois y la ex legisladora porteña Ofelia Fernández, quienes marcharon desde Parque Lezama hasta su hogar en respaldo a la ex mandataria.

Kirchner utilizó, por quinto día consecutivo, el icónico balcón como punto de conexión con los militantes, a la vez que aguardaba su presentación en el tribunal federal de Comodoro Py, programada para el miércoles siguiente, donde podría ser detenida.

Durante la jornada, se llevaron a cabo varias manifestaciones en apoyo a la ex vicepresidenta, personas de diversas organizaciones se acercaron para expresar su solidaridad en los días previos a su cita judicial.

Un aspecto destacado de la jornada fue la movilización liderada por Grabois, quien, junto a otros integrantes de su agrupación, Argentina Humana, marchó en apoyo a Kirchner, un espacio político que se formó en el contexto de su candidatura presidencial en 2023.

Después de la marcha, Grabois fue recibido por Kirchner en su departamento, encuentro al que también asistieron Ofelia Fernández, y los diputados nacionales Itai Hagman y Natalia Zaracho.

Las muestras de apoyo hacia la ex presidenta fueron intensificadas después de que diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales decidieran acompañarla en su presentación judicial, estableciendo que era necesario “garantizar” su regreso a casa tras cumplir con la justicia el 18 de junio.

“Nuestro día no finaliza hasta que Cristina regrese a su hogar”, afirmaron las organizaciones, en alusión a la solicitud de Kirchner de cumplir una prisión domiciliaria luego de un fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad.