Cristina Kirchner destacó la visita de Lula como símbolo de solidaridad política

FOTO: Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación y actual titular del PJ

Durante un encuentro con Inazio 'Lula' da Silva, la ex presidenta Cristina Kirchner destacó que su visita representó más que un gesto personal, siendo un acto político que expresa solidaridad entre líderes. La actual titular del PJ Nacional subrayó que Lula, al igual que ella, sufrieron los impactos del 'lawfare', siendo encarcelados y enfrentando intentos de silenciar sus voces.

Kirchner manifestó en sus redes sociales que a pesar de los ataques, Lula logró regresar al poder gracias al respaldo del pueblo brasileño. Afirmó: 'Hoy recibimos al compañero Lula en mi casa, donde estoy bajo detención domiciliaria, decisión que demuestra cómo un Poder Judicial ha perdido su independencia y se ha transformado en un partido al servicio de los intereses económicos'.

Asimismo, la ex presidenta hizo hincapié en que 'los ojos del mundo' observan la situación en Argentina, que atraviesa lo que ella identificó como una 'auténtica deriva autoritaria' impulsada por el Gobierno de Javier Milei. En su discurso, utilizó la expresión 'terrorismo de Estado de baja intensidad' para describir las políticas actuales.

Además, Cristina Kirchner criticó la actuación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la detención de mujeres jóvenes y militantes durante un escrache en la casa del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, al señalar que esto fue hecho a pedido del propio Espert, sugiriendo que sus opositores solo merecen 'cárcel o bala'.

Kirchner enfatizó: 'Nos costó demasiado construir la democracia argentina para permitir su desmantelamiento. Sin embargo, esta misma democracia se encuentra en peligro, siendo debilitada desde dentro por un Gobierno que se dice 'libertario', pero que en realidad favorece únicamente a los más ricos, evidenciado en las violaciones a la libertad de prensa'.

Al concluir, la ex presidenta advirtió que se están convirtiendo al país en un 'experimento continental', comparando la situación actual con lo que ocurrió en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. 'Hoy pretenden que Argentina sea el laboratorio de Milei y los 'Caputo Boys', con salarios de miseria, privatización extrema y una entrega total al Fondo Monetario Internacional', manifestó con preocupación.

'No les saldrá bien. Saben que si el pueblo se organiza y defiende, no podrán lograr su objetivo. Esto lo demostraron los cientos de miles de personas que el 18 de junio se movilizaron a Plaza de Mayo. Los argentinos no somos un pueblo asustado y vigilado, porque siempre contamos con ese 'nosotros'. Este 'nosotros' siempre vuelve. Lula lo demostró en Brasil, y nosotros haremos lo mismo', finalizó Cristina Kirchner.