Cristina Kirchner desembarca en Corrientes y busca alinear al PJ detrás de Ascúa

FOTO: La ex presidenta viaja a respaldar la postulación del actual intendente de Paso de lo





La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner se pone al frente de la campaña en Corrientes y viaja a la provincia del nordeste argentino el sábado 7 de junio para respaldar la candidatura a gobernador del actual intendente de la localidad de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa.

“Atención, guardá la fecha | El sábado 7 de junio, Cristina Kirchner y yo tenemos un encuentro con toda la gente decente que sueña con una Corrientes con oportunidades y sin corrupción. ¡No te lo pierdas!”, escribió Ascúa en redes sociales al promocionar el evento que se llevará a cabo desde las 15 en el Anfiteatro Carlos Gomes.

/Inicio Código Embebido/

Política y Economía Se presenta en la Justicia. Milman denunciará este miércoles a Cristina Kirchner por presunto "autoatentado" El legislador del PRO había sido imputado en una causa conexa a la del intento de magnicidio. Un testigo había declarado que lo había escuchado antes del atentado decir que él iba a estar "camino a la costa" cuando mataran a la ex presidenta.

/Fin Código Embebido/

El Consejo Nacional del Partido Justicialista había apoyado el martes pasado la candidatura de Ascúa durante una reunión presidida por Fernández de Kirchner en la sede partidaria de la calle Matheu 130, que tuvo como objetivo evaluar la "situación política y electoral" del país.

La visita de la ex jefa de Estado a Paso de los Libres fue confirmada por la titular del PJ correntino y ex senadora Ana Almirón, quien aseguró que CFK se mostró “preocupada” por el temporal en esa jurisdicción y destacó la intención de la ex mandataria de que el peronismo “gobierne” la provincia ubicada en la Región del Litoral.

Las elecciones a gobernador en Corrientes, previstas para el 31 de agosto, se perfilan como una disputa clave. El actual mandatario provincial y presidente de la UCR local, Gustavo Valdés, no puede buscar la reelección, pero mantiene su influencia dentro del escenario político correntino.

En la alianza oficialista existen varios posibles postulantes a suceder al actual gobernador, como su hermano, Juan Pablo Valdés, el actual intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, y el senador nacional, Eduardo Vischi.