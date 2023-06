Cepo del BCRA a provincias: Giordano habló de "desesperación" del Gobierno

El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, habló con Cadena 3 luego de que la Provincia planteara un amparo en el Fuero Federal para frenar la medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que niega a las provincias el acceso a la compra de dólares en el Mercado Único de Cambio para la amortización de deudas en moneda extranjera.

Según manifestó el funcionario cordobés, la resolución de la entidad financiera es "arbitraria" y perjudica no sólo a Córdoba sino también a todas las provincias.

"No parece justo ni legal la disposición y trabajamos para que la medida cautelar sea favorable y obligue al BCRA a retrotraer la decisión", afirmó.

"Las provincias tienen deudas contraídas en dólares autorizadas por el Gobierno nacional en su momento y es implícito que al momento de devolverlo va a tener acceso en el mercado cambiario. Lo que pasó es que de manera muy imprevista y en el proceso iniciado por parte de la Provincia para pagar un vencimiento en junio, el BCRA saca la resolución diciendo que sólo va a vender una parte de lo que precisa. Es totalmente arbitrario y entendemos que ilegal", explicó.

"Una cosa es que avisen con tiempo y otra cuando el proceso de compra ha iniciado, si no se buscarán otras alternativas", advirtió. Pese al escenario destacó el manejo de las finanzas públicas de las Provincia que realizó "un proceso austero" de ahorro y aseguró que "los recursos están".

"El monto es irrelevante para las cuentas nacionales y si nos fuerzan a usar los dólares depositados en la provincia son dólares que están en el Banco Central, los dólares están en el país, no disminuye las reservas netas, pero sí las brutas, es algo desproporcionado el daño que hace para resolver un problema ínfimo", agregó.

Por último aseguró que la provincia tiene ahorros para enfrentar los pagos, y no está en riesgo la deuda, pero dijo que si no pueden acceder a los dólares no la pueden pagar o tendrán que buscar caminos alternativos.

"El pedido es una cautelar. Lo que se está planteando la ilegalidad e inconstitucionalidad de la norma por ir contra el régimen federal, contra Córdoba y se canaliza a través de un juez federal, dado la urgencia. Hablamos de horas porque el proceso de pago ya se ha iniciado y ahora está esta resolución que impide el acceso al mercado", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá