Carlos Melconian criticó el enfoque del gobierno sobre la deuda y el tipo de cambio actual

El economista Carlos Melconian brindó una crítica profunda y aguda sobre la actual situación económica del país, en la que cuestionó al gobierno de Javier Milei por su enfoque respecto a la deuda, las reservas y el tipo de cambio. Durante su análisis en Rivadavia AM 630, destacó los peligros de adoptar medidas económicas a corto plazo junto con la falta de institucionalidad.

“Esta semana se celebró la desinflación, se mencionó el 1,5 % de inflación, pero continuamos con un análisis centrado en el día a día, en el corto plazo. Argentina necesita establecer una base fiscal sólida y un nuevo marco institucional. Actualmente, observamos parches, improvisaciones… sin una dirección a largo plazo”, afirmó Melconian, criticando la falta de un plan integral y la tendencia a actuar sin una estrategia definida.

Cuando se abordó la acumulación de reservas y la nueva deuda, Melconian fue enfático: “Bienvenidos al club. Esto no es nuevo, comenzó en agosto de 2022. No es cierto que la deuda se destine a acumular reservas sin repercusiones. Existe una escasez de reservas, hay un endeudamiento futuro que no se puede ocultar. Lo más preocupante, según expuso, es que los actuales líderes económicos están habituados a este modelo. El endeudamiento se ha vuelto parte de su naturaleza. A largo plazo, advierte, esta situación es peligrosa y puede derivar en una crisis estructural.

Melconian sugiere que “sigue el cepo”

En relación con el tipo de cambio, refutó la noción de que hay un mercado libre: “Hoy el dólar no tiene una cierta libertad para fluctuar. Continuamos bajo cepo. Falta el actor más crucial en la demanda, que es el mismo gobierno. No existe un mercado real. Mientras tanto, se ha hecho el anuncio de colocar mil millones de dólares por mes… ¿para qué si no los requieren? Eso no representa un fortalecimiento genuino de reservas, sino un simple recurso de crédito. Es como gastar con la tarjeta sin tener la certeza de poder pagar”.

En su intervención, Melconian también enfatizó la urgencia de reconstruir la institucionalidad política: “Argentina debe reparar su estructura política. No se puede tomar cada decisión económica sin considerar la arquitectura institucional. Esto no se trata solo de economía, sino también de política. El gobierno se aisla, no busca dialogar con quienes tienen opiniones diferentes. Así se complica la posibilidad de rectificar el rumbo”.

Finalmente, Melconian se mostró escéptico ante la narrativa oficial que atribuye toda la carga a la “herencia recibida”: “Ya es suficiente. No sigas diciéndome que escapamos de la hiperinflación. Si vas a referirte al presente, hable del presente. Argentina necesita alejarse del cortoplacismo perpetuo y enfocarse en una recuperación a mediano y largo plazo. De lo contrario, se encamina hacia un nuevo colapso”.

De este modo, el ex titular del Banco Nación dejó clara su postura crítica frente al rumbo económico actual y subrayó la necesidad urgente de una reconfiguración tanto económica como política para evitar una crisis estructural en el país.