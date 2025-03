Carlos Melconian criticó al Gobierno: "No tiene un plan de estabilidad"

El economista Carlos Melconian afirmó este miércoles que el Gobierno Nacional "no tiene un plan de estabilidad" en materia económica.

Melconian, quien fuera candidato a ser ministro de Economía, brindó una charla en el Foro Económico de la ExpoAgro, titulado: "Milei año II: ¿Cómo sigue esta película?".

En la misma, cargó contra el presidente Javier Milei: "Tiene la convicción de un Secretario de Hacienda, no de presidente".

También sostuvo que "se están emitiendo pesos" hace varios meses "a lo loco" por razones "benignas" y "virtuosas".

"Si fuera cierto que el Presidente no emite, hoy la ExpoAgro no se realizaba. No digan que no se emite".

Y también indicó que la ruptura de cambio que trajo Milei "es una farsa".

Sin embargo, coincidió en algo con el mandatario: "La obra pública no puede continuar así en la Argentina. Es un desastre".

Por otro lado, también cargó contra el kirchnerismo: "Subió de 24 a 40 puntos el gasto público, y terminamos con más pobres".

Y no dejó de lado al sindicalismo: "son los únicos que quieren trabajar de manera formal para cobrar la cuota".