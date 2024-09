Bullrich y el PRO: "Está claro quiénes acompañan, los que no y los que a medias"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió un nuevo mensaje a la interna del PRO y celebró la conformación de La Libertad Avanza como espacio político tras remarcar que "está claro quiénes acompañan, quiénes no y quiénes lo hacen a medias".

"Las acciones se ven, se pueden mirar los votos en el parlamento, ver quién acompaña, quién dijo que hay que tener déficit cero y ahora apoya políticas que rompen eso", cuestionó la funcionaria en una clara crítica a los debates que atraviesan su partido.

En una entrevista con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, Bullrich amplió: "Van a la interna, pierden su política y siguen como si nada. Es mentira, es ir a la competencia y en vez de alinearme a lo que la gente votó, sigo con la mía. ¿Para qué fuiste a una interna? Está claro quiénes acompañan, quiénes no y quiénes lo hacen a medias".

Según explicó, la sintonía política que mantiene con el presidente Javier Milei no es solo personal sino que expresa la voluntad del electorado que la respaldó y la acompañó en su decisión de cara al balotaje del 19 de noviembre de 2023.

"Teníamos la misma mirada de shock, de terminar con los gerentes de la pobreza, y en ese sentido, mi compromiso no es solo individual sino de los millones de argentinos que quieren salir de la crisis", argumentó.

"Estamos en un momento difícil, pero ¿se podía salir de la crisis sin un momento difícil? La estrategia del shock hace que sea un momento difícil, pero más corto. Cambia totalmente el paradigma económico", planteó, y agregó: "Esto que se está haciendo, puede ser a dos velocidades: una la del Congreso y otra la de realidad. Salir de un pozo tan profundo lleva tiempo".

Asimismo, enfrentada contra el expresidente Mauricio Macri por los destinos del PRO, Bullrich sostuvo: "Sino hubiera dicho: vote a Javier Milei, pero después déjelo solo. Acompáñelo a medias, especule, que le conviene y que no".

"No es mi forma de ser, cuando uno juega por un Gobierno tiene que jugárselo en todo, no significa no hablar ni perder la capacidad de discutir las cosas dentro de un mismo gobierno. Lo hago permanentemente", insistió.

Por su parte, la ministra elogió el acto en Parque Lezama que encabezó el mandatario y la conformación de La Libertad Avanza como sello nacional al destacar que "hay un fenómeno de mezcla social que acompaña a Javier Milei" que nunca logró identificarse con los candidatos del PRO.

Consultada por la posibilidad de competir en las elecciones legislativas de 2025, Bullrich respondió: "No me interesa. Una responsabilidad Ejecutiva es muy importante, pero es distinto en cuanto a los efectos concretos que generas en la población. Desde una banca podes ayudar, pero no podes intervenir para terminar con los piquetes".

"Soy parte de un equipo y si hay un DT que me pide que juegue de 6, o de 9, cada uno tendrá un lugar. A mi me gustaría quedarme en mi lugar", anticipó la funcionaria que suene como potencial candidata a ocupar una banca en el Congreso.

Por último, pidió transparencia en los discursos y apuntó contra varios sectores de la política a los que acusó de utilizar recursos del Estado. "Sufrí mucho el uso del aparato estatal en la campaña contra (Horacio) Rodríguez Larreta, el uso del dinero de la ciudad, y a pesar de eso gané. Eso iba para todos lados", recordó.

"En esta etapa, en la que la verdad no se esconde, no somos políticamente correctos, algunos chillan. Nada, a llorar a la Iglesia", afirmó, y concluyó: "Si estás tranquilo e hiciste las cosas bien, vas por la vida sonriente, tranquilo, sabiendo que nunca metiste la mano en la lata".