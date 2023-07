Alberto Fernández: "Clarín, este es el gasoducto que te dije que íbamos a hacer"

El presidente Alberto Fernández expresó una "satisfacción personal muy grande" por la realización del gasoducto Néstor Kirchner durante su gobierno y le reprochó al Grupo Clarín una tapa que el diario publicó el día que el mandatario llamó a licitación en abril de 2022, donde lo mencionaban "muy chiquito".

"Estamos recuperando la soberanía energética y tengo una satisfacción personal muy grande porque lo hicimos. No lo hice solo, lo hicimos", señaló Fernández y agregó: "Clarín, este es el gasoducto que te dije que íbamos a hacer".

En otro tramo de su discurso, el mandatario sostuvo que "no hay ninguna posibilidad de que un país se desarrolle si el Estado no está presente" para "llevar las obras que hacen falta e impulsando las políticas necesarias".

Tras apuntar que "la diferencia de precios que hay entre el gas extraído Vaca Muerta y el que viene en un barco importado es de 400%", el mandatario reafirmó que está "convencido", junto al resto de los integrantes de Unión por la Patria (UxP), de que "si el Estado no está presente la Argentina no se desarrolla".

También cuestionó a la administración de Mauricio Macri, aunque sin nombrarlo. "Cuando llegamos al gobierno no existían los ministerios de Trabajo, de Ciencia ni de Salud", porque "no eran necesario para ellos".

"No es verdad que la actividad privada puede resolver todo eso. Lo dice alguien que hoy tiene el orgullo de decir que tiene 6.400 obras públicas vigentes en todo el país. No existe municipio en toda la Argentina que no haya tenido obra pública. De las 6400 obras, 3602 están terminadas. Las empezamos y las terminamos. Hay hospitales, escuelas, rutas, obras hidráulicas. Gracias, Gabriel Katopodis por todo tu esfuerzo", expresó al referirse al titular de Obras Públicas.

Fernández afirmó que a "cada problema" le "puso el pecho", como "peronista", y "pudimos salir adelante" para "enfrentarlos" y "solucionarlos".

Además, llamó a "preservar la unidad de los que queremos que la Argentina crezca y avance", al advertir que "las elecciones se avecinan y no todo es lo mismo en política".

El mandatario convocó a mantener la "unidad" para "preservar los derechos de los que trabajan y distribuir adecuadamente los ingresos", entre otros puntos.

