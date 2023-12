¿Sin planes habría más pobreza… o habría menos?

Adrián Simioni

En septiembre la pobreza alcanzó al 45 por ciento de la población. Otra vez. Al menos eso dice el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Un poco más arriba de lo que midió el Indec en mayo: 41%. Va empeorar. A nadie sorprende. Con inflación, crece la pobreza. Simple.

Lo sorprendente es escuchar ciertos razonamientos. Empezando por lo que viene repitiendo el propio Agustín Salvia, el sociólogo del Conicet que dirige el Observatorio de la Deuda Social. Ahora volvió a decir: “Si sacáramos los planes sociales, la pobreza sería del 50%”. Es decir, sin planes la pobreza sería mayor.

Llama la atención que Salvia lo diga de manera tan simplona, que lleva a confusión, a mucha gente a creer que hay que seguir dándole rosca a los planes para frenar la pobreza, porque eso es lo que se entiende.

Sí, en efecto, si mañana mismo un beneficiario del Potenciar Trabajo deja de cobrar los 72 mil pesos que cobra, va a tener ese mismo día menos dinero para ir al súper o lo que sea. Va a ser más pobre que anteayer.

Pero las cosas no son tan sencillas. Porque paradójicamente, la pobreza ha ido creciendo con los planes sociales. Lo debería saber el propio Salvia porque él mismo lo ha medido. La Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, se creó en octubre de 2009. El Potenciar Trabajo se inició mucho después. Las jubilaciones de amas de casa recién empezaban. Argentina gastaba muy poco en asistencia social en comparación a hoy. ¿Y saben de cuánto era la pobreza? Del 16,3% medida por el propio Observatorio de la Deuda Social de Salvia.

O sea que el Estado empezó a largar su parafernalia de planes para bajar la pobreza cuando la pobreza era del 16,3%. Y desde entonces gastó cada vez más en eso y ahora la pobreza es del 44%.

Entonces, ¿es como dice Salvia tan livianamente? Es la pobreza la que que sería mayor sin planes o la pobreza es mayor precisamente porque hay muchos planes? Es posible que sean verdades las dos cosas. Lo obvio es lo que dice Salvia y ya dijimos: si mañana alguien pierde su plan, será más pobre porque consumirá menos. Pero lo menos obvio es esto: el Estado argentino, a través de la parafernalia de planes y subsidios ha sacado gente del mercado laboral. Millones de personas han dejado de trabajar. Y otros millones pueden juntarse unos pesos extra haciendo cosas muy improductivas sólo porque reciben el subsidio. Por ejemplo, la pobre persona a la que condenamos a limpiar vidrios en un esquina puede “vivir” de ese “servicio” que nadie necesita porque recibe subsidios, si no tendría que conseguir un trabajo de verdad. Así que el Estado lo que hace con los planes subsidiar a gente para que no trabaje o para que pierda el tiempo en cosas que parecen un trabajo pero que no lo son.

Entonces tenemos a esos millones de personas haciendo nada o que no producen cosas ni brindan servicios de verdad. Y una sociedad así, necesariamente va a tener menos cosas y servicios útiles para repartir entre todos que otra sociedad en la que esos millones de personas sí trabajan. Y esto es exactamente al revés de lo que dice Salvia: con planes mal pensados y mal administrados, la pobreza es mayor que lo que sería en una sociedad sin planes. Al revés. Recuérdenlo la próxima vez que escuchen a Salvia decir lo mismo de siempre.