Pragmatismo total, con un solo ideal: eliminar el Estado inflacionario

Adrián Simioni

En la campaña Milei parecía un tipo lleno de principios inamovibles, convicciones inclaudicables. No iba a resignar nada. Iba a dolarizar, a cerrar el Banco Central, a liquidar a la casta opositora, no iba a saludar a los dictadores comunistas chinos, quería llegar al poder para que los acomodados de La Cámpora no tuvieran “donde esconderse”. Y muchas cosas más.

Con el tiempo, de casi todo eso no queda nada. Hoy, acabamos de ver, Milei le acaba de extender la vida política y la protección frente al riesgo de prisión a Cristina Fernández. Nueve de sus diputados no entraron al recinto y, por eso, macristas y radicales no sentaron a más de 116 legisladores, cuando necesitaban 129. El proyecto de Ficha Limpia implicaba que nadie con una condena penal en segunda instancia pueda presentarse a una elección. Si se aprobaba, Cristina Fernández no iba a ser elegida diputada o senadora el año que viene, con lo que se quedaba sin fueros y enfrentaba riesgo de prisión si la Corte Suprema confirma sus condenas.

¿Es entonces Milei un inescrupuloso, un topo que no venía a destruir al Estado sino a proteger a Cristina Fernández? Algunos pueden pensar eso. Pero también es posible esta interpretación: Milei tiene una sola meta, que es destruir al Estado inflacionario. Del modo que sea.

Para eso, hoy Milei necesita consolidar su fortaleza política para llenar el Congreso con diputados y senadores propios el Congreso en las elecciones del año que viene. Si no se fortalece en el Congreso desde allí seguirán saliendo una y otra vez leyes cuyo único fin es para quitarle su única y gran victoria: la derrota de la inflación. Algunas leyes son para obligarlo a gastar mucho y así tener que imprimir. Otras son para impedirle que reforme el Estado, destruya corporaciones y consiga una Justicia que no le voltee esos logros, algo que Milei debe hacer para garantizar la estabilidad y crecimiento a largo plazo.

Para llenar el Congreso Milei tiene que ganar por robo las próximas elecciones. Y para eso ha elegido dos modos: por un lado, quedarse con todos los votos que antes iban al PRO y al radicalismo; por el otro, conectarle el pulmotor a Cristina Fernández para que el PJ siga dividido y colonizado en su mayoría por el kirchnerismo. Una Cristina en la cárcel sería una mártir. Una Cristina libre pero desactivada políticamente facilitaría una renovación de liderazgos en el PJ, tal vez a manos de Kicillof. Una Cristina en campaña, hoy, es una piantavotos que garantiza la debilidad opositora, tal vez no en el Conurbano, pero sí en el resto del país. Milei debe estar actuando en base a eso: una Cristina opositora es lo mejor que le puede pasar. Como le pasaba a Menem con Alfonsín.

Es todo puro pragmatismo. 100%. Pero al servicio del único ideal, el único principio innegociable, la única bandera que tiene Milei en la cabeza: destruir en serio al Estado inflacionario.