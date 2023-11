Morales contra Macri: ¡qué falta de moral!

Adrián Simioni

En el fragor del debate presidencial, el fin de semana pasó inadvertido el choque de trenes que protagonizaron Mauricio Macri y Gerardo Morales; que tal vez sea la destrucción definitiva de Juntos por el Cambio, dado que Macri es el jefe de los halcones, ahora en general mileistas, y Morales es una de las cabezas más visibles de los cambiemitas que han pasado a militar –explícita o implícitamente para Massa-

Justamente porque Morales le está haciendo campaña a Massa sin decirlo abiertamente, Macri publicó un preciso e hiriente tuit el sábado. “País raro este, parece que Milagro Sala y Gerardo Morales van a votar al mismo”.

Morales salió a responderle. Y su respuesta fue insólita. “País normal este, con Cristina y @mauriciomacri libres cuando tendrían que estar presos. Si querés Mauricio, puedo entrar en detalles”. Es tan jugoso que hay que ir por partes.

Primero, Morales está diciendo que Macri debería estar preso. O sea, que cometió delitos. La primer pregunta es cómo Morales, sabiendo eso, integraba el mismo partido que Macri hasta hace un par de semanas. Primer punto.

Segundo, es que Morales, funcionario público, amenaza públicamente a otra persona, parece extorsionarla con “entrar en detalles”, sugiere que tiene todos los elementos para mostrar que Macri debería estar preso.

Lo que nos lleva al tercer punto. Morales es un gobernador, funcionario público: está obligado por ley a denunciar un delito, no puede elegir a quién y cuándo denunciar o no, que es lo que aparentemente está haciendo.

Por último, un detalle: en el tuit Morales arroba a Macri (en Twitter eso implica que el mensaje llegará sí o sí a Macri), pero no la arroba a Cristina, de quien también dice que tendría que estar presa. ¿La omite porque le tiene miedo? ¿O la omite porque ahora Morales está haciendo campaña implícitamente por Massa y, por ende, la hace también por Cristina? Uno termina pensando que así como hasta hace un mes a Morales no le importaba ser socio político de alguien que según él “tendría que estar preso”, ahora parece que no le importa ser socio de Cristina Fernández, aunque también piensa que ella debería estar presa.