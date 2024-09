Milei sólo pidió que el Congreso respete sus propias leyes

Adrián Simioni

Milei anunció ayer en el Congreso una nueva regla, si es que la gigantesca mayoría opositora de diputados y senadores se la aprueban: que el presupuesto será sí o sí superavitario. Es decir, si la recaudación no marcha suficientemente bien para pagar los gastos normales y los intereses de deuda, entonces se reducirán los gastos discrecionales del Estado nacional.

Gran tema de discusión. ¡Oh!, exclama uno por ahí. ¡Uy, mirá lo que dijo Milei!, dice otro para allá.

En realidad, hay una ley de 1999, sancionada por el mismo Congreso argentino, que estipula exactamente eso. Y el propio Congreso viola su propia ley desde entonces. Es la ley 25.152. Y cada año, cuando sancionan el presupuesto, los diputados y senadores la exceptúan. Copian y pegan. Casi siempre ha aparecido en el artículo 18 de cada ley de presupuesto esta decisión: “Déjanse sin efecto para el ejercicio –acá pongan el año que quieran- los artículos 2 y 3 de la ley 25.152”.

El Congreso argentino lleva años ignorándose a sí mismo. El tema es si se puede seguir ignorando. La Argentina llegó al fondo de la olla. Su economía está en recesión profunda y los argentinos que sobreviven en el sector privado están ahogados en impuestos, incluido el impuesto inflacionario. Pero, además, no queda nadie en el mundo que le anime a prestarle ni dos mangos al país. De manera que sus únicas opciones para financiar algo más es volver a emitir sin respaldo para mantener a todos los que viven del Estado o confiscar algo que todavía no haya confiscado con plan bonex, corralito, reestructuración de deuda o default. ¿Qué van a elegir los diputados y senadores opositores que otra vez propongan este año que el Estado gaste más de lo que recauda? Tendrían que poner la cara y decir cómo prefieren terminar de ahogar lo poco que queda de la sociedad argentina que no vive del Estado: si volver a darle a la maquinita o volver a forzar algún tipo de default. El resto es verso.