Milei el anarcocapitalista, la ley Conan y el sexo con los elefantes

Adrián Simioni

El mundo es contradictorio. Somos contradictorios. No hay que alarmarse tanto. Hay que aprender. Hay contradicciones chiquitas. Y contradicciones grandotas.

Como la que está atravesando Milei en relación a una ley que está comenzando a tratarse en el Congreso de la Nación: la llamada Ley Conan, en "honor" al perro cordobés con cuyos genes se clonaron los perros del Presidente.

Milei se autodefine como anarcocapitalista. Desde ahí ha arengado la necesidad de destruir y eliminar al Estado como entidad a la que le encargamos la tarea básica de hacer cumplir la ley. No quiero entrar en el debate de si tal cosa sería posible o no. Gran discusión de teóricos, pero no vista hasta ahora sobre la tierra.

Me quiero detener en la contradicción. Resulta que la ley Conan está siendo impulsada por el diputado más mileísta del PRO, Damián Arabia, y cuenta con la total bendición y empuje de Milei.

La ley busca modificar la actual ley de Maltrato Animal, ampliando la protección a muchísimos aspectos y agravando penas. Por ejemplo, propone una pena de hasta seis años de prisión para el que maltrate a un bicho, más del máximo de un año que se prevé para el maltrato a un ser humano.

Hay cosas controvertidas y muy problemáticas: por ejemplo se castiga toda mutilación sin ningún distingo, lo que lleva a los ganaderos a preguntarse cómo van a hacer para castrar al ganado macho aún con los métodos incruentos que se usan hoy. La ley es amplísima y castiga desde no alimentar en “cantidad y calidad” suficiente a un animal (definime “calidad”) hasta encerrarlos (¿dejar el perro en el balcón un rato o a una tropa de novillos en un corral será castigado?) pasando por no higienizarlos (¿habrá que bañarlos todos los días?).

Es difícil imaginar una ley más dirigista, más intervencionista, menos libertaria que esta. Uno de los tres poderes del Estado diciéndonos qué podemos hacer o no hacer con el loro. Y otro poder, el judicial, que deberá castigarnos. Y la apoya Milei, el que quería destruir al Estado desde adentro.

Milei tal vez esté descubriendo que las ruedas son redondas. Y sus contradicciones. De manera muy poco feliz, el presidente quiso demostrar hace poco su amplitud y pluralidad liberal sobre la libertad sexual de las personas. Dijo: "Si vos queres estar con un elefante, bueno si tenés el consentimiento de un elefante, es un problema tuyo y del elefante". Bueno, no, Milei. La ley Conan que usted apoya castiga con dos a seis años de prisión el abuso sexual a cualquier animal. Y dado que hasta ahora no podemos saber si un elefante llegado el caso presta o no su consentimiento, será mejor abstenerse.

Más allá de la chacota, ojalá aprendamos –Milei también- que es imposible vivir sin leyes y sin una autoridad que las haga cumplir.

Ojalá lleguemos a un término medio y aprendamos a hacer buenas leyes, a eliminar las malas leyes, que nos hagan mejores, que promuevan la libertad y la igualdad, la riqueza y la solidaridad. Y que seamos sabios para aplicarlas.

