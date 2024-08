Mejor prevenir que liderar: el extraño caso del político sin poder

Adrián Simioni

El gobernador Martín Llaryora recibió esta semana a ejecutivos globales de Corteva. A muchos no les dirá nada. Pero Corteva es uno de los cuatro grandes jugadores del maíz en el mundo. Cómo será que es resultado de la fusión de Dow y Dupont. Monsanto –que ya no existe porque la absorbió Bayer– era un poroto comparado a lo que hoy es Corteva. Pero no tiene un nombre diabólico para el ambientalismo simplón, que en Córdoba por suerte nunca logró retener más que dos nombres: Monsanto y Syngenta. Debido a ese anonimato o tal vez a que el ambientalismo antitransgénico ya pasó de moda, no es un riesgo para un gobernador recibir a Corteva. Menos mal.

Porque hace 11 años, en 2013, un minúsculo grupito de ambientalistas con tres pancartas sobraron para correr con la fusta de la corrección política al entonces gobernador José Manuel de la Sota, que no puso ni las manos para defender la radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas. Allí iba a producir semillas de maíz, lo cual tenía sentido en la provincia más maicera del país. Un proceso completamente inocuo que se hace desde décadas en los países agrícolas más cuidadosos. Menos en Córdoba. Monsanto intentó hacerlo entonces en Río Cuarto, pero el entonces intendente, Juan Jure, directamente lo prohibió. Con menos de cuatro pancartas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Es un caso típico en la política argentina: cuando los políticos se transforman en la negación misma del poder. Cuando exhiben que no tienen poder alguno, porque son incapaces de liderar, de discutir, de explicar, de convencer. Sus únicas fuentes de poder son los recursos del Estado: revolear un contrato, un subsidio, una pensión, una vista gorda, un nombramiento. Se llenan la boca hablando de construir poder, pero lo único que hacen es entrar en un comercio inescrupuloso de extorsiones, premios e incentivos que no llegan a ser delitos porque se disfrazan de decisiones políticas; aunque el político que las toma no cree en ellas, aunque tenga una convicción completamente contraria (y a veces incluso mayoritaria en la sociedad) pero que prefiere no pelearse con las minorías vociferantes, no bancarse que “le hagan quilombo” en la puerta de la oficina.

Está llenísimo de ejemplos. Minerías a cielo abierto que se prohíben así, globalmente y para siempre, no importa si va a usar cianuro o no; ausentismos docentes que no se miden; leyes que serán una hipoteca pero igual salen con fritas porque nadie se anima a oponerse.

En Córdoba acabamos de tener otro ejemplo. Una ley que en principio iba a ser para reconocer la desaparición forzada de exempleados públicos sirvió para que un gobierno le terminara regalando millones de pesos al casi seguro asesino de su propia madre. Como invocaban los altos principios de los derechos humanos, nadie puso las manos. Ni los organismos de derechos humanos que jamás frenarán a uno de los suyos, ni los políticos que prefirieron hacer la vista gorda, sin rascar demasiado; conceder cosas que no corresponden para comprar un salvoconducto moral de gente que, de otro modo, podía hacerles un quilombo en la puerta, correrlos con cuatro pancartas, denunciarles un caso de gatillo fácil. Mejor prevenir que liderar. Es el lema de muchos políticos impotentes, meros gerentes de un comercio de silencios cobardes, prebendas disfrazadas y agachadas pusilánimes. Sin poder, incluso sin convicciones. Se autoperciben políticos, pero nunca se van a animar a liderar nada.