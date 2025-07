¿Lula debió abrazarse a Cristina o a Javi?

Por Adrián Simioni

Me quedó picando ayer esto, después de ver las fotos protocolares de Lula con Milei y las fotos muy amigos de Lula con Cristina Fernández. Y entonces me quedé pensando... ¿Con quién tendrían que haberse sacado las fotos? ¿No deberían haber estado invertidas esas fotos? Porque me puse a pensar en las cosas que ha hecho Lula en sus presidencias.

Lula no generó inflación, es decir, no devolvió a Brasil a la inflación cuando la asumió la primera vez, y mantuvo 4 y pico por ciento de inflación anual tiene Brasil. Lula no estatizó empresas, ¿no? No las estatizó bien, y mucho menos las estatizó mal, generando juicios multimillonarios que después hay que pagar varios años después. No puso retenciones a las exportaciones del agro. Brasil ha vivido un boom tremendo del agro. Solo en el Mato Grosso se cosechan más granos que en toda la Argentina hoy.

Por supuesto, no se le ocurrió jamás a Lula prohibir exportaciones. Brasil es hoy el segundo mayor exportador de carnes del mundo y tiene las empresas frigoríficas más grandes del planeta. No le puso cepos al dólar. Nunca se le ocurrió mentir la inflación. No tuvo necesidad, porque no era un descalabro fiscal su gestión. Y como no hay inflación, por supuesto, tampoco se le ocurrió congelar precios.

Hay muchas, muchas más cosas que podríamos comentar que exceden lo económico. Por ejemplo, con un hermano torturado por la dictadura militar brasileña y él mismo condenado a tres años de prisión por un tribunal militar de aquella época, en los 70, cuando él encabezaba las huelgas en contra de la dictadura brasileña. Nunca se le ocurrió, Lula, salir a romantizar las guerrillas de los 70 en Brasil con relatos y reescribir la historia. Nunca jamás hizo ninguna de todas esas cosas, Lula, entre muchas otras.

Uno dice... los unen la política con Cristina, ¿no? Pero sus políticas son completamente distintas de Cristina. Te diría que no sé para dónde va a terminar Milei, es muy temprano, pero por lo menos en los objetivos, parecen mucho más compatibles. Me quedé mirando las fotos y me terminé haciendo una pregunta al final. Si hubieran estado en Brasil, ¿Cristina hubiera sido una aliada o una opositora a Lula? Eso nomás.