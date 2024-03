Los primeros 100 años de Milei

Adrián Simioni

Hoy se cumplen 100 días de gobierno de Milei. Pero parecen 100 años. Milei hizo de todo. Firmó el decreto de necesidad y urgencia más abarcativo del que se tenga memoria para reformar desde las leyes laborales hasta la venta de remedios y el registro de los autos. Mandó al Congreso la ley ómnibus más enorme que se recuerde con la que propuso desde dar de baja las elecciones Paso hasta privatizar todas las empresas estatales pasando por simplificar el divorcio.

En ese trámite se peleó con el 80% de los senadores y diputados a los que acusó de vivir en un nido de ratas.

A los gobernadores les cortó sin decir más las partidas multimillonarias con las que muchos de ellos se acostumbraron a financiar su clientelismo político. Por eso se peleó con casi todos los gobernadores, incluso con los del PRO. Su única explicación: “No hay plata”. A las universidades, les aplicó la misma receta.Como el Congreso no sancionó un presupuesto porque Sergio Massa no quería que se lo armara Cristina si él era presidente, Milei dice que no le queda otra que repetir el presupuesto del año pasado, pero sin ajustarlo por inflación. Inédito.

Más inédito aún: con esa receta precaria pero jamás aplicada su ministro Toto Caputo le pudo presentar, en los dos primeros meses completos de gestión, enero y febrero, los famosos superávits gemelos que Argentina no tenía desde hace 15 años y que serían el orgullo del primer Néstor Kirchner.

Mientras tanto, le puso la cara a la peor inflación en 34 años, que sigue sin dar muestras contundentes de aflojar mientras el estancamiento se convierte en recesión.

Con sólo dos viajes a Estados Unidos y otro a Israel dejó más claro que nunca qué posición quiere para la Argentina, en el centro del mundo democrático, republicano, capitalista y democrático.

A los piqueteros les aplicó una receta peor que a gobernadores y universitarios: también congeló los fondos para planes sociales pero, además, les quitó la administración de esos dineros. Y les aplicó un protocolo que nadie se había animado a aplicar. Y no se cortan más calles desde diciembre.

En menos de 100 días Milei echó más ministros que Cristina en un mandato. Y ya acumula más conspiraciones, reales o inventadas, en su contra que Frondizi. Por ejemplo la de que su vice, Victoria Villarruel, tramaba sucederlo por las malas con el auxilio de Macri y otros.

Le alcanzó y le sobró Twitter para pelearse con todo el espectro de las ideologías posibles: desde Cristina hasta Mirta; con propios y extraños.

Los 100 días no domaron a Milei. Sigue siendo el pescado más raro que ha dado la política argentina, un profeta enardecido, un nerd obseso incapaz de hablar de algo más que no sea de su manual de frases libertarias.

Y ahí está. Todavía fuerte en las encuestas, donde todavía es de los pocos políticos con más imagen positiva que negativa. Hay una encuestadora que incluso detectó una mejora de su imagen en la primera semana de marzo. Sus votantes aún le tienen fe.

La lectura general de esos sondeos dejan una idea inesperada. Muchos argentinos empobrecidos dicen que saben que están sufriendo el ajuste de Milei, creen que eso es inevitable y consideran que el Presidente necesita tiempo para que se vean los frutos. El sociólogo Guillermo Olivetto lo describió con lujo: es una “recesión con ilusión”.

Tal vez ese sea el secreto. Milei dijo que quería ser presidente para cambiar todo. Y no ha dejado de intentarlo. No ha dejado de ser fiel a sí mismo ni en sus metas, ni en sus acciones, ni en su personalidad. Y esa es tal vez la mayor virtud que le pueden oler los ciudadanos a un político que les ha propuesto cruzar de una buena vez el desierto.