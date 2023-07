Llaryora, Juan Manuel de Rosas, la rinoscopia y el 82% móvil

Sorprendió Martín Llaryora, el intendente de Córdoba y gobernador electo de la Provincia. Ayer disertó en la Fundación Mediterránea y dijo varias cosas que merecen detenernos.

En primer lugar, les dijo a los asistentes que debían entender “que nace un nuevo proyecto en Córdoba”. Tomen nota: Llaryora hizo campaña jurando que él era la continuidad de Juan Schiaretti. Pero ahora hay un nuevo proyecto.

Otra cosa. Se quejó. “¿Me ponen de gobernador y ahora me van a poner un contrapeso? No lo entiendo”, dijo, en referencia a la posibilidad de que la Municipalidad quede en manos de Rodrigo De Loredo, es decir, de la oposición. Esto es muy llamativo. ¿Acaso para Llaryora ser gobernador es incompatible con que otro partido gobierne la capital provincial? ¿Qué tienen de malo los contrapesos? ¿O mantener vivos dos partidos para que exista la posibilidad de la alternancia? En definitiva: ¿Llaryora necesita la suma del poder público? ¿Es Juan Manuel de Rosas atrapado en el cuerpo de un gobernador limitado por la República? Ojo con eso.

Tercer punto: volvió a la carga Llaryora con el tema de los narcotest, sobre todo para mantener sobre la mesa la cuestión de dos concejales de la lista opositora que son la pareja y el hermanastro de personas implicadas en narcomenudeo. Ratificó que les pedirá a sus funcionarios que se hagan rinoscopías. Suponiendo que eso sea legal, hay una cuestión técnica: él y sus funcionarios se van a tener que hacer un test por semana, mínimo, porque ese es el período máximo de consumo que se puede detectar.

Último: le preguntaron a Llaryora si va a usar su facultad de veto para anular leyes que salgan de una Legislatura que el peronismo no controlará, como por ejemplo la restitución del 82% móvil a los empleados públicos jubilados de la Provincia. Su respuesta fue que “no tendría que haber veto si no hay proyectos demagógicos”. Efectivamente, ese proyecto es demagógico. Pero Llaryora recién lo dice ahora. No lo dijo cuando Luis Juez lo propuso en la campaña electoral. Al contrario, en ese momento Llaryora dijo algo entre ambiguo e irreal: dijo que él también iba a reponer el 82% y que lo iba a pagar con la deuda que la Anses acumuló con Córdoba, algo irreal porque la deuda es una cantidad limitada y que se cobra una vez, mientras el 82%, si se lo da, es para siempre.