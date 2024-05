Ley Bases: si la hipocresía se exportara seríamos ricos

Adrián Simioni

Los senadores dialoguistas acaban de imponerle a Javier Milei una nueva poda a la ley Bases, no para garantizarle su aprobación sino sólo para aprobar un triste dictamen que permitirá tratar la ley en el recinto. Y menos mal que esos son los dialoguistas. En su mayoría son senadores radicales, peronistas no K y de partidos feudales provinciales que fueron prometiendo su apoyo a la ley a cambio de diversos favores que no son ilegales pero que incluyen, por ejemplo, nombramientos y cargos. Con esto el Congreso, ampliamente dominado por diputados y senadores que representan a los que gastan impuestos más que los que pagan impuestos, han terminado por diluir por completo la la ley Ómnibus original. Lo que salga, si sale, será un símbolo. No atacará en nada las bases del Partido del Estado, de los que viven de la inflación.

Es notoria la hipocresía, las contradicciones en las que incurren. Por ejemplo, el famoso régimen para incentivar las inversiones, sobre todo las mineras, termina permitiendo que las provincias suban de 3 a 5% las regalías mineras en lugar de obligarlas a limitarlo, como era la idea original. Todo al revés.

La hipocresía más obvia es la del Impuesto a las Ganancias. En el dictamen el impuesto se repondrá, pero muy limitado. Incluso con privilegios para la Patagonia: allí el piso será 22% más alto que para el resto del país. Qué contradicción flagrante: el impuesto saldrá con el rechazo de todos los progres autopercibidos de este país, incluidos el FIT y el kirchnerismo. Increíble: el impuesto más progresista de todos es rechazado por quienes se la pasan hablando de progresismo.

No es sorprendente. Si la hipocresía se exportara, exportaríamos más que China. Al final, en este país un gobierno de libertarios pone de secretario de Culto a un tipo que, si pudiera, te obligaría a permanecer casado para siempre porque a él se le ocurre que el divorcio es malo. Este es el único país en el mundo en el que una Asociación de Inquilinos está en contra del crédito hipotecario. El único lugar donde algunas industrias exigen que bajen los impuestos para importar sus insumos pero que los suban para los productos que ellas fabrican. El único donde los sindicatos impiden cambiar leyes que rigen un mercado laboral con el 40% del empleo en negro y salarios miserables. El único país donde los sindicatos del sector privado liquidado por los altos impuestos hace huelga para que no les recorten privilegios a los sindicatos del sector estatal que vive de esos altos impuestos.

La lista es infinita. Pueden agregar todas las que quieran. Piensen un cachito y se van a dar cuenta de que sobran.