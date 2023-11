Las 7 razones de Schiaretti para recular a Massa

Adrián Simioni

Desde el viernes pasado, Juan Schiaretti no para de poner a Sergio Massa en el lugar en que más le duele al candidato K: el gobernador le remarca una y otra vez que forma parte del gobierno kirchnerista, que desde hace un año es Massa el que maneja ese gobierno K y que como tal es responsable no sólo del desastre económico sino también institucional de la alianza liderada por Cristina Fernández.

Ha responsabilizado a Massa por el intento de juicio político a la Corte, la inflación, la falta de crédito y la violación del federalismo.

Para Massa no es gratis. Córdoba es el principal campo de batalla entre Milei y Massa para el balotaje, porque es donde hay más votos que no fueron a ninguno de esos dos candidatos en la primera vuelta. Y el liderazgo de Schiaretti sí puede influir en muchísimos votantes.

Ahora, ¿por qué hace esto Schiaretti? La consulta a opositores, oficialistas y expertos arroja un set de explicaciones. Vamos a contarles qué dicen los que saben:

1- En parte, hay una escenificación. Schiaretti no quiere irse de la política con un resultado electoral contrario al que él respalde. O sea, Schiaretti hace antimassismo por coherencia y/o porque cree que los cordobeses votarán contra Massa. Pero pese a eso la estructura del PJ cordobés ya no responde a Schiaretti, e intendentes, funcionarios, punteros, -incluso tal vez Martín Llaryora- están operando para Massa.

2- En parte, Schiaretti está honrando posiciones que han sido las que siempre defendió frente al kirchnerismo: federalismo, agro, industria competitiva, instituciones republicanas.

3- Schiaretti mira al día después: sea Milei o sea Massa, ambos van a tener que llegar a acuerdos en Diputados para poder gobernar. Y Schiaretti piensa hacer valer 4 o 5 bancas en diputados y una en el Senado que pueden llegar a valer oro y a participar en lo que ven como una reconfiguración total de bloques.

4- Massa es un cínico mayúsculo. Schiaretti no olvida el pasado. Él mismo ha dicho que todavía está esperando que Massa le explique por qué lo dejó solo en 2019 y se fue con Cristina Fernández. Además, no olvida que Massa fue el jefe de Gabinete que sucedió a Alberto Fernández para defender la guerra de Cristina contra el campo y la 125. Pero el presente también impacta: el schiarettismo acordó con el massismo que se actualizaran los fondos que manda la Anses a la Caja de Jubilaciones de Córdoba a cambio de respaldar la ley de presupuesto. En menos de un mes Massa incumplió todo. Y encima ahora lo viene a prometer. Más hipocresía no se consigue.

5- Hay pasado, hay presente y hay futuro: si Massa pierde la elección, al peronismo no kirchnerista se le abre una puerta para quitarle el PJ a los K. Y en esa puerta estaría el peronismo cordobés triunfante en primera línea, sea con Schiaretti o con Llaryora.

6- Es mejor negociar con Milei. La falta de experiencia de Milei permite a un Schiaretti negociar mano a mano con él. Con Massa es imposible. Massa le daría al verso y, mientras, lo puentearía y negociaría por debajo con los peronistas cordobeses, como de hecho ya lo hace.

7- Finalmente: una mirada más estratégica sobre el país. Hay quienes adjudican a Schiaretti la creencia de que, incluso tras una mala experiencia de Milei, será más fácil reconstruir la Argentina así, que condenarla erigiendo en mandamás a Massa sobre un poder basado en la pobreza y el clientelismo estructurales del conurbano bonaerense.