Massa pidió "disculpas" a Córdoba y anunció la tarjeta SUBE en la provincia

El candidato a presidente del oficialismo y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, desembarcó en la provincia de Córdoba con una agenda cargada de anuncios para sumar votos fundamentales para el balotaje del próximo 19 de noviembre.

La agenda se inicia en Río Cuarto. Junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano, anunció la ampliación del sistema SUBE que beneficiará a siete localidades de la provincia, incluida la capital. Las demás ciudades serán Villa María, Alta Gracia, Carlos Paz, San Francisco y Río Tercero.

El ministro de Economía y candidato presidencial aseguró que una eventual gestión suya al frente del Gobierno será parte de una "nueva etapa", en la que "nunca más Córdoba tendrá que hacer juicio para tener lo que le corresponde".

"Quiero desde Río Cuarto asumir un compromiso: si Dios, los argentinos y los cordobeses me dan la responsabilidad de gobernar quiero desde el 10 de diciembre empezar una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba, en memoria de José Manuel de la Sota, tenga que empezar juicio para tener lo que le corresponde", afirmó Massa, al asistir en esa ciudad mediterránea a la ampliación del sistema SUBE.

En otro tramo de su discurso, le apuntó a Javier Milei al sostener que "me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte porque es llevar 722 pesos el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses; me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos; es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad".

La actividad de Massa seguirá en la localidad de James Craik. Allí se mostrará junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y participarán de una reunión de trabajo en una cooperativa láctea y con sectores de la economía de la cadena. Se espera que, además, esté acompañado por intendentes de la zona y dirigentes del peronismo de la provincia.

Más tarde, viajará a la capital para encabezar un acto en el Club General Paz Junios a partir de las 19. Se trata de un ámbito con capacidad para más de 5.000 personas.

Informe de Víctor Rapetti.