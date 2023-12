Ese Vizziotti de contratar gente al cuete

Adrián Simioni

No pueden parar de hacer daño ni siquiera cuando les faltan 24 horas hábiles para irse del gobierno. Es un vicio.

Ayer se supo que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, le renovó de un plumazo sus contratos “temporarios” a 5.000 contratos del Ministerio de Salud. El ministerio de Salud de la Nación tuvo una estampida de contratos a raíz de la pandemia del Covid. Pero, casi dos años después de finalizada aquella catástrofe, muchísimos de esos contratos siguen reproduciéndose. Porque en el Estado es falso que haya contratos temporarios. Son sólo una forma de esperar y acumular antecedentes para entrar a la planta permanente sin concurso o con concursos amañados.

Es obvio. No es plata de los ministros, es del Estado. Muchos de los contratados entraron con palanca, en muchísimos casos no eran médicos ni enfermeros sino personal de apoyo reclutado en la clientela de punteros y “dirigentes”. Vizzotti ni siquiera tuvo la delicadeza de extenderles el contrato por tres meses, para que su sucesor eventualmente decida las cosas en marzo. No. Los renovó por un año completo.

La historia es pequeña pero revela por sí sola la bifurcación del destino de la Argentina. En los próximos meses, Argentina va a definir si ajusta al Estado, al Partido de los Que Viven del Estado y derrota la inflación, o sí va a hacer que siga ajustando el sector privado.

Cinco mil empleados son más que los 4.500 empleados que tiene en total La Serenísima, por ejemplo. Los 5.000 de Vizziotti son apenas algunos de los contratados (no los fijos) de un Ministerio de Salud que es básicamente burocrático, dado que no maneja hospitales ni dispensarios excepto en el Amba, en el Gran Buenos Aires y en forma limitada. En el resto del país son provincias y municipios los encargados de la salud pública. Los 4.500 empleados de La Serenísima elaboran y distribuyen gran parte de los lácteos que todos los días alimentan a buena parte de los 47 millones de argentinos.

Los empleados de la Nación tienen sus sueldos atados automáticamente a la inflación o por arriba. UPCN informó que, para este mes, los sueldos habrán subido 172% respecto de diciembre del año pasado. Es decir, 16% arriba de la inflación anual. Algo imposible de encontrar en el sector privado competitivo.

Los sueldos de los contratados de Vizzotti se pagan fácil, con emisión de dinero sin respaldo. Y es lo que genera la inflación. Los sueldos del sector privado, se tienen que pagar con plata que sí o sí tienen que juntar cada empresario con sus empleados en una economía cada vez más destrozada por la inflación que está llevando a la quiebra a todo el mundo. Basta ver el alerta que emitieron hoy todas las empresas autopartistas.

Y es lo que tiene que cambiar. Los contratados de Vizzotti tienen que dejar esos trabajos y rebuscárselas en otra parte, como cualquiera que se queda sin trabajo en una autopartista de Córdoba. O hay que dejar de subirles el sueldo a todos los empleados de Vizzotti, permanentes o temporarios hasta que deje de haber inflación, que será cuando el Estado deje de tener que emitir para pagar todos esos sueldos.

Total no va a pasar nada. Mirá Tucumán. La nueva intendenta, Rossana Chahala, echó a 500 ñoquis que había nombrado el intendente saliente, peronista como ella pero de Cambiemos, Germán Alfaro, y el municipio tucumano ahí está, funcionando igual que siempre.

Hay que elegir. O se van los ñoquis, que si dejan de ir a su oficina no pasa nada, o se van los empleados autopartistas, que si no van a trabajar nos quedamos sin autos. No es tan difícil.