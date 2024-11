¿Es un buen momento para invertir en tener hijos?

Adrián Simioni

Es viernes. Y por eso les traigo un tema que es tan profundamente económico que no parece que lo fuera y es un tema muy viernes: ¿Será negocio en el futuro inmediato, es un buen momento tal vez ya hoy para tener hijos, en un momento en que cada vez menos jóvenes quieren complicarse con un bebé?

¿De dónde sale esto? Bueno, es culpa del empresario creador de startups Martín Varsavsky. Varsavsky es argentino, pasó buena parte de su vida en Canadá porque allí se exiliaron sus padres. Hoy vive en España. Y hace unos días posteó una reflexión:

“La mayoría de la gente cree que ahora es un mal momento para tener hijos y no los tienen. Aquí en España la tasa de fecundidad es la más baja de Europa. España está desapareciendo. Pero lo que no se dan cuenta es que, precisamente porque nadie los está teniendo, ahora es uno de los mejores momentos para empezar una familia”.

Varsavsky enfatiza dos cosas. Por un lado, plantea que España tiene una infraestructura para criar generaciones mucho más grandes que está naciendo”. Hay colegios, pediatras y universidades para tirar para arriba. “Y los niños que nacen ahora o inclusive los más pequeños de mis 7 hijos, que hoy tienen entre 7 y 18 ya están en una generación en la que tienen mucha menos competencia para todo”. Por ejemplo, para conseguir buenos trabajos.

O sea que criar un hijo es probable que sea más barato en adelante. Si no, los buenos colegios van a quedar vacíos. Habrá más oferta. A eso súmale que cada vez más gobiernos están pagando para que tengas hijos. La AUH acá. Descuentos de impuestos o incluso pagos en dinero en países europeos.

Esto que dice Varsavsky no vale sólo para España, donde la tasa de fecundidad (la cantidad de hijos de una mujer en su vida) es de 1,16. Para que la población no se achique tienen que tener 2,1. En África al sur del Sahara, donde más bebés nacen, la tasa se derrumba a todo trapo. Hoy es de 4,5, en 1980 era 6,8. El promedio mundial pasó de 3,7 en 1980 a 2,3 hoy. Estamos apenas dos décimas arriba de lo que necesitamos para no empezar a achicarnos. El Banco Mundial dice que la tasa argentina en 2022 fue de 1,9. O sea: ya empezamos a achicarnos.

O sea que en poco tiempo los adultos jóvenes van a ser un bien escaso. Y la regla dice que algo escaso es siempre algo muy valioso. El viejo truco de comprar dólares cuando todos están vendiendo. De hacer al revés de la manada.

No sabemos si para ellos va a ser fácil trabajar para mantener al inmenso ejército de viejos que seremos nosotros y que encima vamos a vivir cada vez más. Por eso, también, en una de esas conviene hoy tener un bebé al cual criar con todo el amor, que nos va a costar menos dinero criar, que va tener un súpertrabajo bien pago y que, tal vez… ¡nos ayude a llegar a fin de mes! Tema para tratar este domingo cuando vengan tu hija y su esposo a comer y le preguntes a la nena: ¿Y? Ustedes dos, ¿cuándo piensan a encargar un bebé, que yo ya tengo ganas de ser abuela?