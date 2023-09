El León todavía no asumió y ya pinta para herbívoro

Adrián Simioni

Javier Milei se presentó en la política como un outsider disruptivo que venía a romperlo todo. Un león, como le dicen sus seguidores, que ruge para ahuyentar a los que se oponen a un cambio total. Pero a medida que se acercan a la Presidencia se muestra no sólo más cauto, sino más cercano a ciertas corporaciones. Por ejemplo, la sindical.

Parece cada vez más la versión del Perón de 1972, cuando regresó al país tras 18 años de exilio y dijo que volvía como un “león herbívoro”.

Milei viene en un evidente acercamiento con la CGT. Se reunió con el jefe de la Uocra, Gerardo Martínez. Luego de ese encuentro Martínez dijo que Milei “no quiere hacer una reforma laboral”.

Y el propio Milei, cuando el periodista José del Río le mostró a los sindicalistas que hace 30 o 40 años que están perpetuados en sus cargos y le preguntó si eran una casta, se negó a cuestionarlos. Pateó la pelota afuera. Dijo que los políticos hacen lo mismo (pero a ellos los critica) y que el tema de la perpetuación de los sindicatos debe ser un tema que arreglen los propios afiliados. “No tengo yo por qué romper una institución”, dijo.

Pero, sobre todo, no dijo nada más. Pudo haber dicho: “Los problemas del sindicalismo son estos otros”. Pero no, se calló.

Es raro. En la plataforma de Milei figuraba para las Paso reemplazar las indemnizaciones por un seguro de desempleo, flexibilizar los contratos laborales, eliminar el sindicato único, terminar con la negociación por rama e ir a una negociación por empresa, limitar la reelección indefinida y reformar las obras sociales.

¿Se olvidó de Milei de todo esto? ¿Cómo puede ser que al tipo que le parece una intromisión del Estado que los ríos sean públicos no le parezca una intromisión un Estado que le da el monopolio a un sindicato para firmar un contrato laboral con cientos de empresas al que cientos de miles de individuos tienen que adherir sí o sí si quieren trabajar? ¿No es que la libertad individual a la hora de contratar es sagrada? ¿Por qué si yo quiero firmar un contrato distinto con mi empleador puedo hacerlo pero asumiendo ambos el riesgo de que si tenemos un litigio no podamos ir a la Justicia a hacerlo cumplir porque si vamos el juez está obligado por ley a decir “eso que firmaron no vale”, el que vale es el contrato que firmó el Gerardo Martínez con la cámara de la Construcción?

Hasta hace nada el partido de Milei proponía ir al corazón de los sindicatos afectando sus finanzas. No sólo por las obras sociales, sino eliminando la ley que obliga a las empresas a ser agentes de retención de la cuota sindical, el dinero que aportan los trabajadores a su sindicato, para hacer que cada trabajador en forma voluntaria y conciente meta la mano en su propio bolsillo para darle su dinero a la casta sindical. ¡Qué raro que Milei no aproveche, cuando le preguntan por los gremios, para explicar estas cosas!

¿Es un león que todavía no ganó las elecciones pero ya se está transformando en un león herbívoro, igualito a Perón?