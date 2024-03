El estado del Estado: lamentable

Adrián Simioni

Cada día los funcionarios del gobierno mileísta van desnudando con crudeza el estado de anomia, de indolencia, descontrol, cuando no corrupción, que invade las estructuras estatales. Es como un informe a cuentagotas sobre el estado del Estado. Y el estado parece lamentable.

Ayer nos desayunamos con las confidencias del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que encontró desde personas que duermen, comen, se duchan en al menos dos sedes del Ministerio de Justicia de la Nación sin que nadie pueda decirles quiénes son ni cómo llegaron hasta allí. Pero también encontró una cueva dedicada al tráfico de dólares blue.

Lo más impactante es la cantidad de gente que parece estar al cuete en el ministerio. El ministro contó que fue a una repartición en la que se supone que trabajan 75 personas y sólo encontró a 7. O cómo resulta normal que haya gente dedicada a mirar la tele en escritorios con sus computadoras apagadas y sin un papel encima. El propio ministro estimó que de los 7.035 empleados que heredó, 2.503 están de sobra. ¿En el Estado nacional está de más el 35% de las personas que vive de los impuestos, que cobran religiosamente un cheque cada mes sin tener nada útil que hacer? ¿O Cúneo Libarona miente? ¿A quién le creé alguien que alguna vez haya tenido algún mínimo contacto con la burocracia estatal? ¿Cuánto dinero se puede ahorrar allí?

No es lo único. En el Ministerio de Capital Humano decidió disolver 300 entidades llamadas “unidades de gestión” que hasta ahora habían pasado inadvertidas y que eran parte esencial del aparato piquetero que se apropió del presupuesto público. Hasta ahora sabíamos que los piqueteros estaban de los dos lados del mostrador: eran los funcionarios que repartían los planes del Potenciar Trabajo y eran también los líderes de los partidos políticos que recibían esos planes sociales para sus militantes, manifestantes y clientes. Pero ese mostrador tenía un tercer lado: el de “controlar” que los beneficiarios de los planes cumplieran sus supuestas cuatro horas de trabajo. Un control independiente era un riesgo. Podía saltar que en realidad eso no se cumplía. Así que había unas 300 “unidades de gestión”, también a cargo de los mismos piqueteros, que supuestamente controlaban. Es el sueño húmedo del burócrata soviético. Unos reparten la plata, otros la reciben a cambio de nada y otros cobran por llenar planillas en las que todas las metas se cumplen a la perfección. 34 millones de dólares al año costaba mantener a los “controladores” del descontrol.

Ni hablar de la presunta corrupción por el que un amigo del presidente puede ser designado a dedo para cobrar comisiones multimillonarias por seguros carísimos que el Estado era obligado a contratar.

En la Provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof acaba de denunciar que no agregará una quinta hora de clase en apenas 60 escuelas, como estaba previsto (una miseria en términos presupuestarios) por culpa de que la Nación ha recortado partidas. Pero todavía no lo hemos escuchado lanzar ninguna iniciativa para escanear cuántos cientos o miles de “empleados fantasma” como los de los casos Chocolate Riguau y Muguerza puede haber en el extenso aparato estatal bonaerense. Ni siquiera sabemos si los casos ya detectados siguen cobrando o no.

Es el estado del Estado. Va saliendo de a poco a la luz. Y es lamentable.