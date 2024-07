El Chacho sueña con la pinta del franco suizo

Adrián Simioni

La Rioja, la provincia más exótica del país, se apresta a estrenar una nueva Constitución. El peronismo eterno de La Rioja dice que podría estar lista para el 20 de julio. Nada. Hay muchas sospechas, pero nada escrito hasta ahora, de que el gobernador Ricardo Quintela quiere la reforma para conseguir la re-reelección. En abril decía que eso es “un delirio”. Hace una semana dijo que eso “depende de la gente; yo no quiero ser de vuelta candidato, pero depende de ellos”. Pero eso no es lo más importante. En La Rioja cambian los gobernadores pero no cambia el régimen.

Más interesante es la principal promesa que hace Quintela para vender la nueva Constitución. Allí se establecerá una “renta básica universal”. Es decir que se garantizará a cada riojano, sin importar su condición, un ingreso mínimo mensual. Esa universalidad es lo que distingue a esta modalidad de cualquier otro tipo de subsidio sectorizado o sujeto a condiciones.

Es todo muy raro. En la misma semana en que el gobernador estrena los bonos Chachos para pagar los sueldos, porque no tiene el dinero para hacerlo, promete que pagará una renta universal.

En el mundo hasta ahora se hicieron apenas experimentos, siempre limitados a un grupito, a un municipio, por unos meses, para ver cómo afecta a una sociedad esto de tener garantizado un básico para vivir. Algunos estados estadounidenses lo pusieron en los 60 y los levantaron. En la Barcelona controlada por la izquierda no se animaron a poner un plan piloto. En 2016, los ciudadanos más ricos del mundo, los suizos, rechazaron por goleada -77% en contra- la idea de darle unos 2.500 francos suizos (unos 2.500 dólares, entonces) al mes a cada adulto.

A los constituyentes riojanos todas esas precauciones no les van ni les vienen. Ellos saben algo que los demás no. Deben pensar , capaz, que el franco suizo es más débil que el Chacho suizo.

Pero lo más delirante es que a todo esto lo van a fijar por Constitución, derecho ¡ma´ qué prueba piloto ni prueba piloto! La Rioja deberá pagar algo que no puede pagar (no puede pagar ni los sueldos) porque lo dice una fantasía escrita en la Constitución. No se lo van a poder sacar más de encima si sale.

Tendrán que encontrarle la vuelta, como siempre hace el populismo para darte papelitos en lugar de sus promesas: billetes devaluados en lugar de una moneda; diplomas en lugar de educación; y así.

En este caso los riojanos tendrán varias alternativas para incumplir la Constitución (por ejemplo una ley reglamentaria que limite el beneficio a un grupo y entonces ya no sea renta universal que dice la Constitución), pagarla en Chachos o cualquier otro papel mojado, o intentar efectivamente cumplir la Constitución, lo cual sería mala noticia para todos:

1- Los riojanos que deban hacer algún tipo de sacrificio para bancar a los rentistas tendrían aún menos incentivos para trabajar o invertir que el que tienen hoy, tal vez incluso se irían de La Rioja.

2- Y los que quieran vivir de renta probablemente sean aún más de los que son hoy –que ya son muchos– y no tendrán ya a nadie que trabaje para ellos.