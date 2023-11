El bochorno de las Levid: diputados cumplan la ley antes de que sea tarde

Adrián Simioni

Ayer nos enteramos de que, entre todos los muertos que deja el cuarto gobierno K de Cristina, Alberto y Massa, habrá uno más. No es del déficit fiscal, la deuda del gobierno ni las Leliq. Son las Levid ¿Qué son? Como el Banco Central hace mucho no tiene un dólar, las empresas tuvieron que empezar a importar con sus propios dólares y no con los dólares baratos oficiales que se supone deberían poder comprar en el Central. Así el Central les quedó “debiendo” dólares. El temor de las empresas es que, cuando llegue el momento, el Central les “devuelva” esos dólares pero en pesos y al valor actual, artificialmente bajo, con lo cual jamás alcanzarían a recomprar la misma cantidad de dólares que gastaron. Entonces el Central les dijo, miren, les voy a dar ahora esta letra, este pagaré Levid: me comprometo a devolverles los dólares en pesos, pero al valor que tenga en el futuro el dólar. Es un seguro de cambio contra una devaluación. Ya es un problema. Encima, luego ampliaron los sectores que podían comprar Levid incluso sin importar nada. En días se armó un rulo. En ocho días la deuda del Central en Levid pasó de 3.000 a 5.000 millones de dólares. Aumentó el equivalente al 10% de todas las Leliq. En ocho días.

Todo esto ya es un desastre. Pero lo más bochornoso es que el Central canceló esta operatoria ayer, de apuro, no por sagacidad u honestidad de sus autoridades, sino porque el tema se deschavó en Twitter y se transformó en un escándalo. Los funcionarios del Central se asustaron, no quieren comerse un juicio igual al que se comió Cristina Fernández por hacer lo mismo con el dólar futuro, y dieron marcha atrás. Igual, el clavo de 5.000 millones de dólares que habrá que darle a estos tenedores de Levid no lo saca nadie.

El episodio expone la incompetencia extrema en el mejor de los casos, el desastre del modelo económico que nos llevó a esto y/o la corrupción que impera entre todos esos funcionarios. El Banco Central cortó un rulo corrupto que generó una deuda de 2.000 millones de dólares en 8 días… porque lo avivó Twitter.

No se puede más seguir con un Central en manos de incompetentes, corruptos y perritos falderos del presidente de turno, que no tiene ninguna clase de independencia para cuidar nuestra moneda.

Sobre todo porque vienen momentos muy complicados. La Argentina no sólo enfrenta varias bombas económicas. Sus partidos y coaliciones políticas están en crisis. El peronismo quedó descabezado sin líderes, Juntos por el Cambio está partido, Milei ni siquiera tiene un partido. El Congreso está atomizado y se va a atomizar aún más. En Diputados y en el Senado nadie puede alcanzar el quorum. Y los que más cerca están son la oposición K que se dispone a resistir a Milei.

Hubo en América latina dos países en el pasado reciente a los que se les reventó el sistema político: Chile y Perú. Los partidos dejaron de existir. En Perú los presidentes fueron cayendo uno tras otros sin cumplir mandatos. En Chile la hecatombe llevó a gobiernos débiles, sin norte, que rápidamente perdieron su poder al perder plebiscitos y elecciones para reformar la Constitución. No hace mucho, en Europa, Grecia, Italia, España pasaron por estas anomias políticas, donde nadie podía formar gobierno. ¿Qué impidió que esas crisis políticas no se transformaran en completos incendios económicos, en hiperinflación e hiperrecesión? A todos esos países la crisis políticas los agarró con bancos centrales competentes, transparentes y honestos que llevaron adelante políticas monetarias correctas. En Chile, al socialista Gabriel Boric ni se le ocurrió cambiar a la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, que había puesto el liberal Sebastián Piñera. En Perú, Julio Velarde presidió el Central 17 años, mientras 7 presidentes eran destitutidos. Grecia, Italia, España no manejan el Banco Central Europeo. Ningún gobernante puede emitir.

En Argentina cuesta entender el valor de un Banco Central de calidad. Pero al menos podrían entenderlo nuestros diputados y senadores. Deberían aprovechar antes de que se amplíe la crisis, a rosquear mucho entre ellos y hacer algo muy importante: designar en el BCRA a una cúpula prestigiosa, competente, honesta e inamovible, como les ordena hacer la ley. Cumplan la ley antes de que sea demasiado tarde.