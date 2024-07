Déficit fiscal: ¿Llaryora podrá mantener el mayor legado de Schiaretti?

Adrián Simioni

Nadie duda de que la dupla De la Sota-Schiaretti dejó varios legados en Córdoba: la red de gasoductos, el inicio de los acueductos, una mejor infraestructura escolar, entre otras cosas, muchas de ellas impulsadas sobre todo por Schiaretti.

También a Schiaretti debemos la obsesión por el superávit financiero. Es decir, que cada año al Estado provincial le sobren unos mangos: que gaste en total (incluidos los intereses de deuda) un cachito menos que lo que recaudó. En 2023, por ejemplo, cerró con un sobrante de 102 mil millones de pesos. Por eso Schiaretti el año pasado se ocupaba de machacar que le dejaba a su sucesor, el actual gobernador Martín Llaryora, un “excedente financiero de 932 millones de dólares”.

Uno mira las estadísticas y ve, por ejemplo, que los últimos 8 años -2016 a 2023 incluídos- en efecto la Provincia tuvo superávit financiero. Incluso en la pandemia.

La cuestión es si Llaryora va a poder mantener ese legado, el más valioso de todos, aunque sea un poco abstracto de ver para el ciudadano común.

Por el lado de los ingresos la cosa no viene muy bien. Excepto mayo, todos los meses ingresó al Tesoro provincial menos dinero que en los mismos meses del año anterior. En junio los ingresos cayeron 17%. Si uno deflacta por inflación, al ministro de Llaryora, Guillermo Acosta, le entraron en el primer semestre 2,5 billones de pesos. Para empardar el año anterior le está faltando más o menos medio billón de pesos. Estamos hablando groso modo de una caída de 20%.

¿Llaryora está ahorrando una cantidad similar, está bajando el gasto en la misma proporción? No lo sabemos. En lo que va del año Acosta y Llaryora no han informado cuánto han gastado.

Las políticas de austeridad no se ven demasiado. Llaryora largó subiendo impuestos. Además subió aportes de los estatales a la Caja y al Apross, lo que puede verse como un aumento de impuestos o una baja del gasto.

Por lo demás, expandió la estructura burocrática. No sabemos los números, porque no hay información oficial. Pero, por ejemplo, agrandó el gabinete con ministerios, secretarías, subsecretarías y agencias para ubicar allí a sus militantes y a los políticos radicales, macristas y progres que le robó a la oposición. El partido de Llaryora –que el gobernador llama “Partido Cordobés”- se construye con plata del Estado.

Y esa conducta continúa. Por ejemplo: todavía no está definido pero en estos días Llaryora le crearía una secretaría al exintendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. En los pasillos del gobierno ya tiene un nombre extraoficial: “el Ministerio del Sur”. Supuestamente Llamosas se va a dedicar a políticas de desarrollo para el sur cordobés. Va a tener que coordinar muy bien con la cantidad de oficinas que ya hay en el Estado dedicadas a políticas de desarrollo territorial, social, humano, cooperativo y demás. No sería raro que tengan que crear otra para desarrollar el Norte provincial, que está menos desarrollado que el Sur. Misterios de la política. Llamosas podría quedar cómodamente como legislador, ya que fue elegido en las elecciones del año pasado. Pero en lugar de asumir pidió licencia para terminar su mandato de intendente de Río Cuarto. Su banca la ocupó Mariano Lorenzo, del Movimiento Evita y en las listas de Llaryora. Se entiende: en una secretaría Llamosas podrá ocupar una tropa de militantes y colaboradores que en la Legislatura no. Es un misterio por qué cuando se les termina un mandato los políticos no pueden no sólo volver al llano, a la actividad privada, vivir de su trabajo, como cualquier hijo de vecino, y ni siquiera ocupar un cargo para el cual lo eligieron. Cosas de la casta y su aparato de asesores, prenseros y community managers que, parece, no sabe vivir de otra cosa que de los impuestos.

Más allá del ejemplo: ¿Llaryora podrá mantener los superávits a los que nos acostumbramos sanamente los cordobeses o podría terminar algún día Córdoba teniendo que emitir alguna variante de Chachos riojanos, nombrados así en honor al caudillo Chacho Peñaloza ? Esto es mera especulación. Seguramente no será para tanto.

¿Qué nombre le pondríamos? Córdoba tiene dos candidatos: el brigadier Juan Bautista Bustos (el preferido del peronismo) o el general José María Paz (el preferido del antiperonismo). Un problema: Bustos no tiene sobrenombre conocido, el equivalente a “Chacho”. En cambio a Paz todos lo recordamos como el “Manco” Paz. Llegado el caso podríamos lanzar los “Mancos”. “No hay un Manco” sería una buena frase.