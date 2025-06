¿Alguien lo vio al señor Consumo?

Por Adrián Simioni

¿Alguien ha visto al señor Consumo? Esta pregunta resuena con fuerza tras la reciente publicación de estadísticas del INDEC que revelan un aumento del consumo privado en Argentina del 11,6% durante el primer trimestre del año. Este incremento es notable, casi un 12% en comparación con el año anterior y un 2,9% respecto al trimestre anterior. Sin embargo, la realidad cotidiana de muchos argentinos sugiere que la percepción sobre este aumento no es tan positiva.

Los datos son contundentes. Este aumento en el consumo es el más alto en términos absolutos desde 2004 y, si se analiza per cápita, se convierte en el más alto desde 2018. Pero, ¿quién está realmente consumiendo? La pregunta queda flotando en el aire, ya que muchas personas sienten que este crecimiento no se traduce en una mejora de su calidad de vida.

El aumento en las importaciones y la caída en las exportaciones también ofrecen una explicación a esta situación. Hay más producción de bienes y servicios en el país, lo que lleva a la inevitable pregunta: ¿a dónde van esos bienes y servicios? La respuesta parece ser clara: se están consumiendo. Sin embargo, esto no se refleja de manera uniforme en todos los sectores de la sociedad.

Daniel Schteingart, economista vinculado al kirchnerismo, sostiene que estas cifras son coherentes con la disminución de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, la percepción de la realidad económica varía notablemente entre diferentes sectores sociales y económicos. Mientras algunos celebran este crecimiento, otros continúan enfrentando dificultades que no se reflejan en las estadísticas.

Por ejemplo, las ventas de autos y motos han experimentado un aumento significativo, pero este fenómeno no se traduce en una mejora generalizada para todos los hogares. La economía no impacta de igual manera en todos los estratos sociales, y las estadísticas no logran capturar la experiencia individual de cada persona. Es fundamental entender que los números son solo una parte de la realidad.

La forma en que medimos el consumo en Argentina debe adaptarse a los nuevos hábitos y realidades económicas. La inflación ha provocado cambios en el comportamiento de los consumidores, quienes ahora prefieren gastar en lugar de acumular productos. Este cambio en la mentalidad de consumo es crucial para comprender el contexto actual.

Además, el comercio electrónico ha crecido de manera notable, especialmente en el sector de indumentaria, donde las ventas en shoppings han aumentado un 19,2%. Sin embargo, gran parte de estas compras se realizan a través de canales no tradicionales, lo que complica la medición del consumo real. Este fenómeno digital exige que revisemos nuestras herramientas de análisis y entendimiento del mercado.

Las cifras del INDEC sobre ventas en supermercados muestran un aumento del 8,9% interanual, pero las consultoras privadas indican que las ventas en almacenes están creciendo incluso más. Este contraste refleja un panorama complejo y en constante cambio, donde cada dato aporta una pieza al rompecabezas de la economía argentina.

Hoy, el INDEC publicará los números de actividad económica del segundo trimestre, lo que permitirá tener una visión más clara de la situación. Mientras tanto, el crecimiento en la producción industrial y las ventas en shoppings sugieren que, aunque muchos no lo perciban, el consumo está presente en la economía argentina. La clave radica en cómo interpretamos estos datos y en qué medida logran reflejar la realidad de cada argentino.