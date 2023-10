Un film de amor atravesado por el paso del tiempo que estrena en Córdoba

Por Francisco Vidal

"Desde la última vez que nos vimos", un drama amoroso que explora los vínculos y el paso del tiempo, se podrá ver desde esta martes hasta el viernes inclusive en el Cine Arte Córdoba.

La historia es la de Víctor (Patricio Arellano), un hombre soltero de 37 años que se reencuentra por casualidad con David (Esteban Recagno), su primer amor. Esto es impactante para él ya que han pasado 15 años desde la última vez que se vieron y el inesperado reencuentro revive "aquel amor clandestino que vivieron cuando eran más jóvenes", apunta la sinopsis.

"Víctor nunca pudo superar aquella herida que le ocasionó David al desaparecer de su vida de un momento a otro por no soportar el peso de la sociedad. David está actualmente casado con una mujer, lo cual le quita esperanzas a Victor pero tras encontrarse ambos concuerdan en que se deben una charla”, añade.

Matías De Leis Correa, director y guionista, dijo a Cadena 3 que buscó contar una historia de amor desde una perspectiva atravesada por el paso del tiempo, concepto que trabajó desde la familia en "Convalecientes" y que abordará desde la amistad en su próximo film.

"Esta película habla sobre el amor propio, sobre cuánto estamos dispuestos a dar por el amor de alguien más y cuál es nuestro límite para no lastimarnos por otro", sintetiza.

En ese sentido, consideró que estamos acostumbrados a buscar "el amor de nuestra vida, que debe ser para siempre". "Quizás sea bueno considerar tener dos años hermosos con alguien, con una fecha de caducidad, y al terminar, puede quedar una amistad sin esas posesiones que la sociedad nos obliga a tener. Debemos entender al otro y el momento que está viviendo", reflexionó.

Me divierto mucho con una película romántica. Darle el tiempo necesario a la intimidad, no solo lo sexual, sino también el encuentro clandestino de dos personas que no podían verse, y esa adrenalina.

La película tiene un recorrida internacional que para el director es "una locura", con su paso por festivales en Miami, Perú, Estonia, Suiza y Australia, adonde regresará por el 33° Melbourne Queer Film Festival.

"Me llena de alegría recibir los comentarios de muchas personas que se identifican con la película. Mucha gente se emociona y conecta con el paso del tiempo. Muchos señores mayores me agradecieron en Miami, se sintieron identificados. Callamos mucho silencio y nos conecta el sentimiento de no querer estar mal, buscar salir adelante ante cualquier adversidad, no solo en el amor", añadió.

Una de las particularidades es que uno de los protagonistas, Patricio Arellano, también es cantante e interpreta "Todo este dolor", que es el tema final de la película. "No solo es parte de los créditos finales, sino que también cierra aspectos importantes. Tiene una de las voces más hermosas de Argentina", valoró De Leis.