Sofía Vergara reiteró su satisfacción por la nominación al Emmy

La 76° edición de los Premios Emmy se desarrollará el 15 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles.

La premiación del 2023 de la TV Academy de los Estados Unidos se había postergado por las huelgas que recorrieron la industria el año pasado.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Finalmente, la entrega de ese período se hizo en enero de este año y la que corresponde al período junio ’23-mayo ’24 se celebrará este año en el calendario habitual y se entregarán el 15 de septiembre.

Un dato interesante de este año es que la elección de los miembros de la Academia se realizaron entre 229 series. Puede parecer un gran número, pero en rigor es un 33 por ciento menos que el año pasado (que fueron 309). Así, algunas categorías tendrán menos nominados que los habituales.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El menor volumen se debe a la menor producción, por un lado fruto de las huelgas, pero también a series que estrenaron algo más tarde y no llegaron a entrar en el corte.

“Shogun”, el drama japonés de FX, es la serie con más nominaciones (25), seguido de The Bear (23), de la misma productora, “Only Murders in the Building” (21) de Hulu y "True Detective: Night Country" (19) de HBO.

Sofía Vergara reiteró su enorme satisfacción por haberse convertido en la primera mujer latina en ser nominada al Emmy por su rol protagónico en Griselda, la serie de Netflix que cuenta la historia de Griselda Blanco, la colombiana que creó una red de narcotráfico en Miami.

"Me siento increíblemente agradecida por todas las personas que formaron parte de esta serie. No podría haberlo logrado sin mi director Andrés Baiz, mis coestelares Alberto Guerra, Eric Newman y todo el equipo creativo", escribió agradeciendo al equipo de producción de Netflix.