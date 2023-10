Sam Neill dice que está listo para morir pero le aterroriza jubilarse

El actor británico Sam Neill, de 76 años reveló hace poco que está enfrentando un cáncer de sangre extraño, en fase avanzada.

Cada dos semanas, Neill tiene que acudir al hospital a recibir transfusiones. Por ahora continúa con el tratamiento de forma indefinida, y sus secuelas le hacen sentirse “fatal”, con malestar y tristeza durante un par de días; después, pasa otros 10 en los que se siente plenamente vivo, “feliz de respirar y de mirar el cielo azul”. Ahora ha recuperado su aspecto, pero tras los primeros meses de quimioterapia perdió el pelo. “No era una visión muy bonita: no tenía pelo ni barba”.

Con 150 títulos a sus espaldas y sin ninguna intención de abandonar su carrera , para ser muy claro ha manifestado que está más preparado para morir que para retirarse.

Tras el diagnóstico el actor pensó que su final estaba próximo, pero felizmente el tratamiento está dando resultado y hasta el pelo volvió a crecer y puede trabajar, ya sea como actor o en sus viñedos.

“Empecé a mirar mi vida y me di cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy por tanto”, asegura en la entrevista. “Comencé a pensar que tenía que escribirlo, porque no estaba seguro de cuánto iba a vivir. Era una carrera contra el reloj”. Además, escribir, algo que sí podía hacer por entonces, le daba un propósito, y ordenaba su vida y su cabeza.

Neill sostuvo que a partir diagnóstico se siente preparado para morir pero advirtió que le molesta y que le parece “un horror” la idea de dejar la actuación. “Estoy en un mundo muy incierto en este momento”, señaló al respecto de sus futuras apariciones en películas de Hollywood.

En la entrevista, el actor reconoció que su foco hoy está puesto en sus nietos y en sus viñedos, además de finalizar las filmaciones de Apples Never Fall, junto a Annette Bening, y de escribir sus memorias: “Did I Ever Tell You This?”.

En marzo de este año, Sam Neill sorprendió al revelar en una entrevista con el medio inglés The Guardian como parte del lanzamiento de su libro “¿Alguna vez te dije esto?”, que tiene cáncer de sangre en etapa tres, una enfermedad por la que recibe tratamiento desde principios del año pasado.

Neill contó detalles que expuso en su obra. Recordó que experimentó glándulas inflamadas por primera vez en marzo del 2022, durante una publicidad de Jurassic World Dominio, película que protagonizó junto a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y Jeff Goldblum. Después de realizarse estudios, se le diagnosticó linfoma de células T angioblastómico.