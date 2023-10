Robert De Niro dijo que disfruta de la paternidad pero no hace el trabajo pesado

Robert De Niro y su novia Chen dieron una nota en la que mostraron cómo han organizado su vida desde la llegada de Gia Virginia, la séptima hija del actor que llegó al mundo cuando él transitaba el camino hacia su cumpleaños número 80.

El protagonista de Taxi driver dijo que la paternidad siendo más adulto es diferente. “Tengo cierta conciencia: cuando eres mayor, tienes conciencia de ciertas cosas en la vida, la dinámica, todo, la dinámica familiar”. “No puedes evitar aprender ciertas cosas y cómo lidiar con ellas y administrarlas. Es increíble, pero estoy muy feliz por eso”.

“Es lo que es. No pasa nada. Quiero decir, yo no hago el trabajo pesado. Estoy ahí, apoyo a mi novia, pero ella hace el trabajo y tenemos ayuda, que es muy importante”, se explayó. Ante la pregunta de si disfruta de la paternidad, el actor respondió: “Por supuesto que sí”, añadiendo que disfruta “de todo”.

“Con un bebé es diferente que con mi hijo de 11 años, que con mis hijos adultos o que con mis nietos. Todo es diferente”, continuó. “Bueno, no le hablo a mis hijos adultos como le hablo a mi bebé o como le hablo a mi hija de 11 años, aunque ella es bastante inteligente”, agregó.

Los hijos del actor van desde los seis meses a los 50 años. Junto a su primera esposa, Diahnne Abbott, De Niro tiene a Drena, de 51 años, y a Raphael, de 46. En 1995, llegaron los gemelos Julian y Aaron, de 27, fruto de su amor con la modelo y actriz Toukie Smith.Tres años después, nació Elliot, de 24, y al tiempo su hija Helen Grace, de 11, a quienes tuvo con su exesposa, Grace Hightower.

Fue en mayo donde inesperadamente comunicó al mundo que había sido nuevamente padre. La periodista que lo entrevistaba introdujo una nueva pregunta con un largo párrafo en el que le decía "como padre de seis hijos" y entonces él la corrigió y la dijo "siete".

En esa ocasión contó que a veces tiene que ser severo con algunas cosas. “Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces simplemente no tenés otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre querés hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no podés”