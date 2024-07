Pura expectativa: revelaron las primeras imágenes de "Gladiador 2"

En el medio de la expectativa por el lanzamiento de la secuela de "Gladiador", la revista Vanity Fair reveló este lunes imágenes del film, que tiene al actor Paul Mescal como protagonista.

24 años después de la primera película que arrasó en los cines protagonizada por Russell Crowe, el director Ridley Scott se prepara para lanzar en noviembre otra historia que se desprende de la original.

Años después del final de la primera, ahora seguiremos la historia de Lucio Vero, hijo de Lucilla (Connie Nielsen), la hermana del emperador Cómodo (Joaquin Phoenix).

First Look: Paul Mescal is Lucius in 'Gladiator II.'



See more images from Ridley Scott's upcoming film: https://t.co/WWYVKnybYX pic.twitter.com/Y1WFNN0rWJ — VANITY FAIR (@VanityFair) July 1, 2024

Las primeras imágenes de Paul Mescal en Gladiador

Inspirado en Máximo Décimo Meridio, Lucio experimentará una determinación por seguir sus pasos en la Antigua Roma.

En las imágenes también se ve al chileno Pedro Pascal interpretando a otro luchador, a Lucilla nuevamente, a los emperadores Geta y Caracalla (Fred Hechinger y Joseph Quinn) o a Denzel Washington en la piel de un acaudalado hombre.

First look at Joseph Quinn and Denzel Washington in ‘GLADIATOR 2’



(Source: https://t.co/0rnS4zFGwH) pic.twitter.com/oPiZ2pjsr8 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 1, 2024

Quinn, quien saltó a la fama por su rol en la última temporada de Stranger Things, reveló que trabajaron fuertemente para seguir el legado de la original.

“Fue una experiencia extraordinaria. Volver a acercarnos a ese mundo resultaba un poco intimidatorio, pero también muy emocionante. En ella interpreto a uno de los emperadores y fue una experiencia realmente increíble. Eso es todo lo que puedo decir”, dijo a Men's Health.

First look at ‘GLADIATOR 2’



In theaters on November 22.



(Source: https://t.co/0rnS4zFGwH) pic.twitter.com/8h5WeKP86Z — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 1, 2024

El elenco se completa con Derek Jacobi, Lior Raz, Peter Mensah, Matt Lucas, May Calamawy, Chi Lewis-Parry, Alexander Simkin, Mike Parish, Jean Carbonaro, Ross Donnelly y Alex Gasperetti.

