Patrick Dempsey fue elegido como el hombre vivo más sexy del mundo

Patrick Dempsey, de 57 años, fue elegido como el “hombre vivo más sexy de 2023” por la revista norteamericana “People”.

El actor de Ferrari y Grey’s Anatomy tomó así la posta que dejó Chris Evans, el mítico Capitán América que lo ganó en 2022.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Patrick Dempsey es un actor estadounidense conocido sobre todo por su papel de Derek "McDreamy" Shepherd en la serie de ABC "Anatomía de Grey" (2005-2015, 2020-2021).

También estuvo en Sweet Home Alabama (2002), Encantada (2007), Made of Honor (2008) y Transformers: Dark of the Moon (2011).

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Es agradable tener el reconocimiento, y ciertamente mi ego se lleva un pequeño golpe, pero me da la plataforma para usarla en algo positivo”, afirmó el actor.

Patrick Dempsey resaltó que una de sus pasiones es ser un hombre de familia. Está casado desde 1999 con Jillian, también de 57 años, maquilladora y fundadora de su línea de belleza. Tiene tres hijos: Talula, de 21 años, y los gemelos Sullivan y Darby, de 16.

Patrick Dempsey está casado con la maquilladora Jillian Dempsey desde 1999.

También es un gran aficionado en la conducción de autos de carreras, lo que hace un combo más que interesante para sus admiradores.

Consultado por su reacción al enterarse de que lo consideran el hombre más sexy del mundo, afirmó: “Me quedé en shock y luego me eché a reír, como si fuera una broma, ¿no?. Siempre he sido la dama de honor”, dijo entre risas.

“Lo había olvidado por completo y ni siquiera me había planteado estar en esta situación. Así que mi ego está bien”, contó.

También le preguntaron cómo tomará su familia este reconocimiento, a lo que respondió: “Mis hijos se burlarán de mí y se meterán conmigo y buscarán las razones por la que no debería tenerlo, lo cual es bueno y me mantiene joven”.

En la película Ferrari, dirigida por Michael Mann, podrá mostrar sus habilidades como piloto de carreras: interpretará al piloto italiano Piero Taruffi.

El actor contó que él se ofreció para formar parte del proyecto: “llevo años siguiendo la película, quería formar parte”.

La distinción al hombre vivo más sexy del año se la dieron a celebridades como John Legend, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Bradley Cooper, Idris Elba, Adam Levine, Channing Tatum y David Beckham.