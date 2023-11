Directivo de HBO le contestaba a los críticos a través de cuentas falsas

Fue la revista Rolling Stone la encargada de revelar que el CEO de HBO, Casey Bloys había utilizado una cuenta falsa bajo el nombre de Kelly Shepherd, para responder a periodistas especializados de Estados Unidos que habían vertido críticas negativas sobre programas de la plataforma.

La información fue admitida por el ejecutivo, que intentó justificarse al señalar que “quienes me conocen, saben que me apasionan mucho los programas que elegimos producir, la gente que las realiza y los elencos” .

En ese marco Bloys aceptó que a partir del trabajo en casa que se popularizó durante la pandemia decidió responder algunas críticas para desahogar su frustración.

Críticas a series como The Nevers o Mare of Easttown no fueron muy bien recibidas por Casey Bloys, quien utilizó Twitter para afear su opinión. Sin embargo, sus réplicas se han extendido por la web, incluyendo comentarios en páginas tan prestigiosas como Deadline con el mismo fin, que aprovechó para alabar su desempeño como CEO de la empresa.

La actividad del CEO como troll salió a la luz por una demanda contra la productora norteamericana presentada por Sully Temor, un ex asistente ejecutivo que se consideró despedido injustamente .

Bloys, con falsa identidad, contestó, esencialmente, a los que habían criticado a series como Perry Mason, Mare of Easttown –serie multipremiada y protagonizada por Kate Winslet– y The Idol.