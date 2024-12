Murió Mark Withers, recordado actor de "Dinastía" y "Stranger Things"

Mark Withers, reconocido actor de diversas ficciones estadounidenses, murió a los 77 años tras luchar contra un cáncer de páncreas que lo afectaba.

Entre destacados papeles en ficciones de los '80 como "Dinastía", donde intepretó a Ted Dinard, el último tiempo había tenido roles en series como "Stranger Things", donde interpretó al médico forense Gary en la primera temporada.

El fallecimiento tuvo lugar el pasado 22 de noviembre pero fue comunicado por las últimas horas por su hija, Jessie Whithers. "Enfrentó la enfermedad con la misma fuerza y dignidad que tenía en su carrera, dejando un legado de calidez, humor y dedicación”, expresó en el comunicado.

“Creó una herencia imborrable con su notable capacidad para hacer cada papel inolvidable”, destacó su hija en el mensaje que difundió Variety.

Casado con Haiyan Liu Withers, su familia pidió que quienes lo apreciaban pueden donar dinero al St. Jude Children’s Research Hospital, una causa benéfica con la que están comprometidos.

Su carrera

Withers en Binghamton, Nueva York,y antes de destacar en la ficción fue atleta universitario de fútbol americano. Después de estudiar actuación y tener éxito en el mundo publicitario, participó en múltiples series como Wonder Woman, Magnum, P.I., The Dukes of Hazzard, L.A. Law, Days of Our Lives, Frasier, Castle, Criminal Minds, Sense8 y True Blood.

También participó en películas como Basic Training, The Ultimate Life, Turn Around Jake y Bolden.