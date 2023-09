Matthew McConaughey presentó nuevo libro y posó con su estatua de cera

“El hecho de que no te escuchen no significa que no tengas voz. El hecho de que sigas no significa que no seas un líder”, se lee en dos versos. “El hecho de que esté sentado quieto no significa que no esté ocupado. Sólo porque obtuviste el oro no significa que ganaste”, sugieren otros dos.

Se trata de textos incluidos en Just Because, el nuevo libro para niños del actor Matthew McConaughey que pasó por el programa The View.

“Se me ocurrió a las 2:30 de la mañana como una cancioncita en un sueño”, le dijo a la revista People a principios de este mes sobre su idea para el libro. “Era una canción en mi mente, y me levanté y la escribí”.

El libro ilustrado provocó “un montón de buenas conversaciones” con sus hijos Levi, de 15 años, Vida, de 13, y Livingston, de 10, además de su esposa Camila Alves McConaughey e incluso su siempre exigente madre Kay, reveló en su momento.

Durante el programa le mostraron su nueva figura de cera de Madame Tussauds , en directo, en el escenario frente a la audiencia del estudio.

Representa a McConaughey, de 53 años, con un elegante traje y el actor se acercó a posar junto a ella, tratando de imitar la misma mirada ardiente .

El intento fue exitoso y muy festejado por Whoopi Goldberg, Joy Behary, el resto de los copresentadores y el público presente en el estudio.